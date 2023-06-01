Загибель людей біля укриття: у поліції Києва повідомили про 4 затриманих

Поліція Києва повідомила про затримання чотирьох людей у справі про загибель людей біля укриття минулої ночі.

«Наразі з ними проводяться першочергові слідчі дії та з’ясовується причетність кожного з них до цієї трагічної події. Сьогодні вночі столиця України піддалася черговому ракетному обстрілу з боку країни-агресора. Внаслідок події загинуло троє людей, серед яких 9-річна дівчинка. Люди не змогли вчасно потрапити в укриття, так як воно було зачинене. За цими фактами столична поліція розпочала два кримінальних провадження : за ч. 2 ст. 367 – службова недбалість та за ч. 3 ст. 135 ККУ – залишення в небезпеці», – повідомили у столичній поліції.

Повідомляється, що серед затриманих: перша заступниця голови Деснянської райдержадміністрації, директор лікарні, заступник директора з технічних питань та охоронець лікарні.

«Останньому готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 135 ККУ (залишення в небезпеці), а решті – за ч. 2 с. 367 ККУ (службова недбалість)», – зазначили правоохоронці.

Досудове розслідування триває.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Влада анонсувала перевірку укриттів не лише у Києві, а й в інших містах, зокрема, у Львові, Вінниці та Миколаєві.