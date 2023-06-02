«Ревізія укриттів, стан ППО і ракетний потенціал РФ» – Зеленський розповів, що обговорювалося на Ставці

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати засідання Ставки верховного головнокомандувача.



«Ставка. Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища. Доручив члену Cтавки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, – те саме по Україні», – написав він у телеграмі.

За його словами, учасники засідання також комплексно розглянули стан протиповітряної оборони України – її потреби для відбиття загроз із землі, з моря, з повітря.

«Шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва. Питання третє. Фронт. Без деталей», – повідомив він.

Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки розглядалася доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни. Президент анонсував «відповідні рішення».

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Через російську масовану атаку на Київ в ніч на 1 червня загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Після подій у столиці влада анонсувала перевірку укриттів не лише у Києві, а й в інших містах, зокрема, у Львові, Вінниці та Миколаєві. Уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні.

2 червня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про ухвалене рішення щодо цілодобового доступу до укриттів у місті.