МВС: в Україні вже перевірили понад 4800 укриттів

Станом на ранок суботи, 3 червня, рятувальники, поліцейські та представники місцевих органів виконавчої влади перевірили в Україні понад 4800 укриттів, йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

«Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання – 893. Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків», – зазначив голова МЗС Ігор Клименко.

Також очільник МВС повідомив, що більш як 5300 рятувальників, поліцейських та представників місцевих органів виконавчої влади проводять ревізії бомбосховищ на території України.

За його словами, такі перевірки триватимуть й надалі.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні.

2 червня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про ухвалене рішення щодо цілодобового доступу до укриттів у місті.