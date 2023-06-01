Влада Дніпропетровщини просить «найближчим часом» не ігнорувати повітряну тривогу. В регіоні за день – троє поранених

Пізно ввечері четверга Сергій Лисак, голова Дніпропетровська ОВА, звернувся до громадян з проханням не ігнорувати найближчим часом сигнали повітряної тривоги.

«Не забувайте про укриття та правило двох стін», – написав Лисак у Telegram.

Його допис з’явився на тлі повідомлень у мережі, з посиланням на моніторингові групи, що у повітряний простір РФ піднято п’ять стратегічних бомбардувальників Ту-95.

За даними голови Дніпропетровської ОВА, сьогодні армія РФ кілька разів цілила по Дніпропетровщині, зокрема по Нікопольській та Марганецькій громадах, застосовуючи важку артилерію і БПЛА.



«У Марганці поранений 34-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. За уточненою інформацією, у Нікополі пошкоджений також об’єкт інфраструктури. А окрім багатоповерхівки, понівечені два приватні будинки», – повідомив Лисак, який раніше казав про двох поранених у Нікополі.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.