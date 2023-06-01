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Двоє чоловіків поранені через обстріл Росією Нікополя – Лисак

За його словами, в місті пошкоджена п’ятиповерхівка, приватний житловий будинок, авто, лінія електропередач та газопровід (фото ілюстративне)

Російські війська від ранку 1 червня обстрілюють Нікополь, щонайменше двоє людей поранені, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Від ранку ворог гатить по Нікопольщині. Спочатку дісталося Марганецькій громаді, тепер – самому Нікополю. У місті є постраждалі. Поранені чоловіки 50 та 55 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості», – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, в місті пошкоджена п’ятиповерхівка, приватний житловий будинок, авто, лінія електропередач та газопровід.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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