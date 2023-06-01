Чотири людини загинули, 11 поранені минулої доби в трьох областях через обстріли Росії – ОВА

Чотири людини загинули, ще 11 – зазнали поранень минулої доби внаслідок російських обстрілів у Донецькій, Херсонській і Харківській областях, свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Зокрема, на Донеччині, за словами голови ОВА Павла Кириленка, загинули дві людини, п’ятеро були поранені. Російські сили 31 травня, за даними Кириленка, обстріляли Удачне, скинули бомбу ФАБ-250 на Слов’янськ. Через обстріли пошкоджені будинки, лінії електропередач.

«На Горлівському напрямку поранено 1 людину та пошкоджено 3 будинки у Костянтинівці. Ще 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі. На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки та адмінбудівлю у Сіверську, пошкоджено 3 будинки у Кривій Луці Лиманської громади», – йдеться в повідомленні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом усієї доби російські війська масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району.

«У місті пошкоджені приватні житлові будинки, підприємства цивільної промисловості, бібліотека, торговельні павільйони ринку. Сталися пожежі. Загинув чоловік 60 років, зазнала поранення та була госпіталізована жінка», – йдеться в повідомленні.

На Херсонщині, за даними голови ОВА Олександра Прокудіна, загинула одна людина, п’ятеро – були поранені, зокрема одна дитина.

«За минулу добу противник здійснив – 61 обстріл, випустивши 309 снарядів із мінометів, артилерії, танків і БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів (57 снарядів). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.