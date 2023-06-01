США: сенатори і представниця Держдепу обговорили створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні

Члени Конгресу Сполучених Штатів та високопоставлена дипломатка Державного департаменту 31 травня висловили підтримку створенню міжнародного трибуналу окремо від Міжнародного кримінального суду (МКС) для розгляду злочинів агресії, які мали місце під час війни в Україні.

Американські сенатори та головна американська дипломатка з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак обговорили поточні зусилля США зі створення трибуналу на слуханнях у Комітеті з міжнародних відносин Сенату щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини агресії.

Сенатори обговорили плани щодо трибуналу, визнавши, що багато деталей ще належить опрацювати. Нинішній план передбачає, що трибунал базуватиметься на українській системі правосуддя, але слухання будуть проводитися за межами України, поки триває війна. Після закінчення війни вони переїдуть на місце всередині країни.

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Трибунал розглядатиме злочини агресії, а не злочини проти людяності, які зараз розслідує МКС.

Ван Шаак підкреслила значення, який матиме цей трибунал, а також поточні зусилля МКС, заявивши, що ці зусилля призведуть до «потенційно найбільш значущого судового процесу в історії з часів Нюрнберга». Маються на увазі судові процеси щодо військових злочинів, які відбулися після Другої світової війни і призвела до вироків багатьом нацистським військовим злочинцям.

Ван Шаак також детально описала міжнародні наслідки для трибуналу, сказавши, що він, ймовірно, визнає Білорусь співучасницею Росії в актах агресії. Крім того, окремо щодо злочинів агресії дипломатка сказала, що трибунал може розглядати російську агресію ще з моменту незаконної анексії Криму в 2014 році.

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Держдепартамент також сподівається, що створення трибуналу проти агресії дасть міжнародний сигнал про наслідки «подібних кричущих порушень державного суверенітету», сказала Ван Шаак.

Оскільки поточна пропозиція базується на українських судах, комітет погодився, що потрібен значний нагляд і допомога з боку міжнародних партнерів.

Додаткові проблеми існують у поточному судовому розслідуванні воєнних злочинів, оскільки триває війна. Ван Шаак підкреслила, що трибунал, а також схожа робота МКС і Європейської ради, ймовірно, триватимуть десятиліттями, аби забезпечити правосуддя.