Суд в Гаазі дав по 15 років ув’язнення колишнім керівникам спецслужби часів Мілошевича

Міжнародний суд ООН у Гаазі засудив до 15 років позбавлення волі колишніх керівників спецслужби Югославії Йовіцу Станішеча та Франка Симатовича. Як передає агенція Reuters, суд розглянув апеляцію у їхній справі та посилив покарання.

За Слободана Мілошевича Станішеч був головою служби безпеки Югославії, Симатович – його заступником. Обидва визнані винними у численних злочинах під час воєн у Хорватії та Боснії на початку 1990-х років.

Зокрема, як постановив суд, вони причетні до організації захоплення міста Босанські-Шамац (нині Шамац, Боснія) сербськими збройними формуваннями у 1992 році. Після захоплення міста там почалися масові пограбування, зґвалтування та тортури боснійців та хорватів. Декілька мирних жителів були вбиті.

Міжнародний трибунал у справах колишньої Югославії домігся арешту та видачі до Гааги Станішеча та Симатовича у 2003 році. У 2013 році суд виправдав їх через недостатність доказів провини. Проте апеляційна інстанція оскаржила виправдувальний вирок, і справу відправили на новий розгляд.

У 2021 році суд ООН ухвалив, що Станішеч та Симатович сприяли Слободану Мілошевичу у змові з метою вигнання хорватів та боснійських мусульман та розширення території Сербії. Тоді вони отримали по 12 років позбавлення волі. Потім вирок оскаржили самі засуджені, але в середу суд ООН не лише підтвердив попередній вирок, а й збільшив термін ув’язнення до 15 років. Цей вирок остаточний і оскарженню не підлягає.

Міжнародний трибунал у справах колишньої Югославії діяв із 1993 по 2017 рік. Згодом його змінив Міжнародний суд ООН.