Шмигаль закликав Раду Європи «зайняти сильну позицію в питанні агресії РФ»

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Рада Європи була «лідером у засудженні цієї агресії та відіграє провідну роль у притягненні РФ до відповідальності», зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на саміті Ради Європи у Рейк’явіку, повідомляє «Укрінформ».

«Сьогодні Європа постає перед надзвичайним викликом, пов’язаним із повномасштабною агресією Росії проти України. Ця агресія суперечить усім принципам, за які виступає Рада Європи та які були основою усієї архітектури європейської безпеки. Наша спільна відповідь має бути рішучою. Агресор не має перемогти. Україна має поновити свій суверенітет над всією своєю територією», – наголосив Шмигаль.

Він зауважив, що Рада Європи вже здійснила низку «вирішальних заходів для протидії російській агресії».

«Вона була першою міжнародною організацією, яка виступила за створення широкого міжнародного компенсаційного механізму, а також за створення спеціального міжнародного трибуналу для засудження російських злочинів. Парламентська Асамблея Ради Європи була першою міжнародною структурою, котра закликала країни-члени Ради Європи визнати російський режим терористичним», – розповів Шмигаль.

Прем’єр-міністр України подякував за такі кроки Раді Європи і закликав «продовжити та посилити свою роль лідера у майбутньому, надаючи добрий приклад іншим міжнародним організаціям».

Шмигаль також зауважив, що «створення міжнародного реєстру шкоди, заподіяної Україні російськими загарбниками, є першим кроком до притягнення агресора до відповідальності».

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно повідомляла, що на саміті Європейської ради в Ісландії, який розпочнеться 16 травня, буде ухвалене рішення щодо створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні Росією під час війни.

16 травня Рада Європи на саміті в Ісландії, створила міжнародний реєстр збитків, яких Росія завдала Україні з початку повномасштабного військового вторгнення.

Саміт у Рейк’явіку триватиме 16-17 травня 2023 року.