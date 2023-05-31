Війська РФ обстріляли Вовчанськ на Харківщині, є постраждалі – ОГП

Російські війська обстріляли Вовчанськ на Харківщині, загинула людина, ще одна поранена, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, обстріл вели, за попередніми даними, з реактивних систем залпового вогню – пошкоджені житлові будинки, квартири, торгівельні павільйони, лікарню та приватні підприємства.



В ОГП додають, що також російські війська обстріляли село Подоли Куп’янському району – пошкоджений будинок та гараж. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії.

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Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.