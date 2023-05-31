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Війська РФ обстріляли Вовчанськ на Харківщині, є постраждалі – ОГП

Вовчанськ після чергового російського обстрілу, 11 травня 2023 року

Російські війська обстріляли Вовчанськ на Харківщині, загинула людина, ще одна поранена, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, обстріл вели, за попередніми даними, з реактивних систем залпового вогню – пошкоджені житлові будинки, квартири, торгівельні павільйони, лікарню та приватні підприємства.

В ОГП додають, що також російські війська обстріляли село Подоли Куп’янському району – пошкоджений будинок та гараж. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії.

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Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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