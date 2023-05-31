Війська РФ вдруге за добу атакували Білозерську громаду Херсонщини, є загиблий – ОВА

Російські війська вдруге за добу атакували Білозерську громаду на Херсонщині – загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Через обстріл Дніпровського Білозерської громади травми несумісні з життям отримав 64-річний чоловік. Ворожий снаряд поцілив прямо в його будинок», – написав він у телеграмі.

Раніше повідомлялося, що через російський обстріл 31 травня селища Велетенське Білозерської громади поранений 30-річний чоловік.

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У Херсонській ОВА раніше повідомили, що російські війська 30 травня 49 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Через російську агресію 5 людей поранені.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.