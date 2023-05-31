Через російський обстріл Херсонщини постраждала 3-річна дитина – ОВА

Через російський обстріл Херсонщини постраждала 3-річна дитина, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Сьогодні в обід російська артилерія гатила по Широкій Балці. Окупанти прицільно вдарили по житловому будинку. Через обстріл поранення отримала 3-річна дитина. Уламками скла дівчинці поранило голову», – написав він у телеграмі.



Її шпиталізували до Херсона, нині лікарі надають дитині необхідну меддопомогу.

За даними Офісу генпрокурора, станом на ранок 31 травня внаслідок російської агресії загинули 483 дитини, ще понад 989 поранені.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.