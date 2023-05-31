Унаслідок чергового російського обстрілу Херсонщини постраждала ще одна людина – влада

Через російський обстріл селища Велетенське на Херсонщині поранений 30-річний чоловік, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

За даними влади, у чоловіка поранення голови.

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У Херсонській ОВА раніше повідомили, що російські війська минулої доби 49 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Через російську агресію 5 людей поранені.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.