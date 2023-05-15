Артобстріл Нікополя армією РФ: серед трьох поранених є 14-річна дівчина

Внаслідок масованих артилерійських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області постраждали троє людей, серед них 14-річна дівчина, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, стан дівчини задовільний, ще двоє чоловіків, 61 та 42 років, лікуватимуться амбулаторно.

Повідомляється, що під удар потрапила Червоногригорівська громада та Нікополь. По місту поцілили майже три десятки снарядів.



«У Нікополі виникло кiлька пожеж – горіли господарські споруди та об’єкт iнфраструктури. Усюди з вогнем рятувальники вже впоралися. Побиті 14 п’ятиповерхівок і 7 приватних будинків. Знищена 1 господарська споруда, ще 8 – потрощені. Зачепило й п’ять автівок. Є руйнування на трьох приватних підприємствах та СТО», – повідомив Сергій Лисак.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.