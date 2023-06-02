Загибель людей біля укриття у Києві: 4 затриманим оголосили підозру

Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру трьом посадовцям (з РДА та медзакладу) та охоронцю поліклініки, яких затримали в рамках розслідування трагічних наслідків через недопущення громадян до укриття, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), а охоронцю – залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба МВС повідомляє, що поліцейські провели опитування очевидців, постраждалих і персоналу медзакладу. На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також знайшли ключі, якими можна було відчинити укриття з обох боків, зайшли до бомбосховища та впевнилися, що вхідні двері справді були зачинені.

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше в межах слідства прокурори спільно з поліцією здійснили обшуки у двох департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та в медзакладі.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні.

2 червня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про ухвалене рішення щодо цілодобового доступу до укриттів у місті.