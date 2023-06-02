Олексій Данілов про події на Бєлгородщині, озброєння РФ та «закон бумеранга»

Секретар Ради національної оборони України Олексій Данілов, коментуючи події у Бєлгородській області РФ, заявив в етері програми Радіо Свобода «Свобода Live», що «це тільки початок».

Крім того, він вказав на те, що, попри санкції, Росія на сьогодні зберігає «невелике виробництво» ракет. Утім, за його словами, нині з упевненістю можна сказати, що та кількість ракет, яка була у РФ на початку вторгнення, знизилася «в геометричній прогресії».

Про це та інше читайте і дивіться в інтерв’ю.

– Посилені обстріли столиці, інших міст впродовж травня. Ми говоримо про рекордну кількість і обстрілів, і балістичних ракет, і дронів, і рекордну щільність. 100% ефективність ППО по «Іскандерах» і «Калібрах». Але, як бачимо, і уламки ракет вбивають людей.

Майже через 1,5 року після початку повномасштабної війни і 9 років загалом війни досі дискутуємо про готовність укриттів. Чому так стається, на вашу думку? І хто понесе за це відповідальність?

– Це звичайна халатність людей, які мають за це відповідати. Більше того, я більш ніж впевнений, що з 24 лютого 2024 року не тільки в місті Києві, а й у всіх містах, де бомбосховища, там, де є укриття для людей, вони мають бути відкриті 24 години на добу. І дуже дивно, що до цього часу в Києві відбувся такий прикрий випадок, який, на превеликий жаль, забрав життя людей.

І я можу з впевненістю сказати, що ті, хто це допустив, будуть відповідати, відповідно до нашого закону, відповідно до нашого законодавства. Треба розуміти, що всі мають нести відповідальність і дуже відповідально ставитися до тих обов’язків, які на них покладені за їхніми службовими інструкціями.

– Ви щойно згадали, що така ситуація, ймовірно, характерна не тільки для столиці. Якщо місцева влада не справляється, чи має втручатися центральний апарат? Бо те ж саме, наприклад, РНБО координує і контролює діяльність органів місцевого самоврядування. От зараз в мережі розгорілася дискусія, хто тут винен, власне? А чи обраний мер Кличко? Хтось каже про те, що голова військової адміністрації призначається президентом (вказують на це), що якраз до його повноважень належить безпека цивільного населення. Ваша позиція як секретаря РНБО, все-таки чия це зона відповідальності?

Обов’язково будуть названі прізвища, імена, по-батькові тих, хто допустив таку халатність

– По-перше, я хотів би зауважити, що ми не координуємо органи місцевого самоврядування. У нас немає такої функції. Органи місцевого самоврядування координують безпосередньо депутати місцеві.

Те, що стосується функцій, якщо казати про функції, на сьогодні є прокуратура, яка буде з цим питанням ретельно розбиратися, що там сталося, чому були закриті, чому на цьому бомбосховищі був замок. І, повірте, обов’язково будуть названі прізвища, імена, по-батькові тих, хто допустив таку халатність, яка понесла, на превеликий жаль, людські жертви.

Мер столиці, місцеві депутати мають нести відповідальність за стан справ у Києві

Те, що стосується міста, то є влада в Києві. Це голова, це мер столиці, це місцеві депутати. Є на сьогодні розуміння, що вони мають нести відповідальність за той стан справ, який є в Києві.

Але місто велике. Майте на увазі, що всі мають бути без виключення відповідальні. Усі мають бути відповідальні в такі часи, коли в нас йде війна, коли в нас агресія цього терориста щодо нашої країни. На превеликий жаль, він крайнім часом почав використовувати такі засоби ураження, які дуже швидко відправляються на нашу територію. Так, ППО їх збиває. Але майте на увазі, що вони великі за розміром, і ці уламки, на превеликий жаль, можуть приносити дуже велику небезпеку. Тому саме у разі тривоги треба обов’язково йти у бомбосховище.

– Ви згадуєте про мерію і про КМДА. До речі, в КМДА відбуваються обшуки. Тут є питання: що такого можуть знайти в КМДА під час обшуків, що могло би вказати на халатність? І все-таки уточню. А місце військової адміністрації у цій ланці відповідальності де?

– Військові відповідають за військовий компонент. Якщо ви вважаєте, що військові мають відповідати за бомбосховища, тоді для чого в Києві...

– А там йдеться про безпеку цивільних. Так зазначено в наказі.

– Для чого тоді місцева влада, чим вона займається? Кожному треба уважно читати свої повноваження і закон про місцеве самоврядування, і всі закони, які є, їм треба дуже уважно всім перечитувати. Тому що тут шукати крайнього, хто тут винен, я можу сказати, що винні ті, хто допустив всю цю річ.

Ще раз наголошую: обов’язково буде прізвище, ім’я, по-батькові наголошене, обов’язково буде кримінальне провадження з цього приводу. Тому що загинула людина через чиюсь недбалість, хтось там закрив на замок і пішов собі додому. Я не знаю, де вони там були? Тому будуть розбиратися. І, повірте, все стане на свої місця.

– Тут якраз головне – знайти не крайнього, а знайти винного, як ви правильно зазначили.

Пане Данілов, на початку цього року ГУР, здається, Скібіцький казав, що закінчуються «Калібри», закінчуються «Іскандери». І деякі посадовці озвучили доволі райдужні прогнози щодо подальших спроможностей Росії, ґрунтуючись на підрахунках. Але, на жаль, все виглядає не так райдужно.

Чи додаткові прогнози зараз є? Загалом чи є сенс підраховувати російські ракети і російські запаси? Одна справа оцінювати це в грошах. Наприклад, Kyiv Post підрахував, що ось ці травневі атаки для Російської Федерації коштували щонайменше 1,7 мільярда доларів. А загалом щодо запасів Росії на ракети, чи є сенс рахувати? І взагалі, можливо, у вас є якісь розрахунки і прогнози?

У нас є розрахунки озброєння, яке мала і має РФ

– У нас є розрахунки того озброєння, яке мала і має Російська Федерація. Звичайно, ми кожного дня отримуємо таку інформацію, отримуємо інформацію про використання. Але, майте на увазі, вони не сидять, склавши руки, вони виробляють, незважаючи на те, що є санкції, є заборона на ввезення тих чи інших компонентів, у них є невелике виробництво. Більше того, майте на увазі, що вони можуть підвозити ракети через ті країни, які вони свого часу і постачали. Тут можуть бути різні компоненти.

Ми точно можемо сказати, що та кількість, яка була на початку війни, точно вона знижувалася в геометричній прогресії. Вони використали дуже багато ракет по території нашої країни. Усі ці розрахунки ведуться кожного дня. Ще раз наголошую, ми розуміємо, що у них є. Але майте на увазі, що будь-яка ракета може принести загибель наших громадян. І нам їх рахувати – звичайно, ми можемо. Але ще раз наголошую, що якщо є тривога, якщо є повідомлення, що треба йти в укриття, то цим треба займатися. І це рятує життя наших людей.

– Зараз дуже активно в мережі «гуляє», особливо російські пабліки розносять, показують нібито обстріляну будівлю ГУР у Києві. І, цікаво, публікують відео, де телефоном знімають внутрішню камеру спостереження. І це виглядає вже не зовсім як військова таємниця, те, що доступно зараз російській владі, російським громадянам.

Чи зроблені якісь висновки? І чи обговорюються такі інциденти на ставці головнокомандувача?

– Ну, і де ви тут бачите ГУР?

– Власне, на тлі, який ми бачимо, там Гаванський міст. Знято це з території Рибальського острова.

– Рибальський острів великий, по-перше. Якщо ви там будете перебувати, будете бачити, що там з багатьох локацій ви можете це знімати. І не факт, що це знімалося безпосередньо з ГУР. Тому давайте будемо з вами дуже обережні у висновках.

– Це абсолютно не висновки. Тому я у вас і питаю. Це про те, чи є такі інциденти, тому що такі кадри «гуляють» в мережі серед росіян.

– Звичайно, я хочу, щоб ми з вами розуміли. На сьогодні Російська Федерація зробила заяву, що нібито вони вразили центри ухвалення рішень в місті Києві. Їм треба підтримати свою спільноту, їх треба підтримати своїх божевільних для того, щоб вони були в такому тонусі, що ось вони нападають, що ось вони щось там роблять, у них там є запит суспільства, щоб вони там перемолотили всю нашу країну. Тому, звичайно, майте на увазі, що все це може бути інспіровано Російською Федерацію. І десь хтось може щось там показувати.

Майте на увазі, що швидкість ходу ракети – мені складно пояснити, чи можна взагалі зняти її телефоном. Тим паче якщо вона йде під таким кутом і з величезною швидкістю. Тому давайте будемо дуже обережно ставитися до певних речей.

З’ясовує СБУ, чи є це відео дійсним. Хто брав участь у цьому, будуть мати клопіт з СБУ через кримінальні провадження

З’ясовує СБУ, чи є це відео дійсним. Якщо є, то хто його викладав. Пам’ятаєте, у нас була ситуація, пов’язана з так званими блогерами, які щось там починали викладати. Я у той же ж день попередив, що просто так не минеться, буде обов’язково кримінальне провадження. Розібралися. І ми розуміємо на сьогодні, що всі, хто брав участь у цьому, будуть мати, я перепрошую, клопіт з СБУ через кримінальні провадження. Хай зараз виправдовуються, чому і для чого вони це робили. Прикриватися тим, що «я – матуся», а «я – дідусь»... А воно не підходить. У нас війна.

– Пане Данілов, те, що зараз відбувається у Бєлгородській області... Я нагадаю, що РДК стверджує, що йдуть бої у передмісті Шебекіно. Чи уважно за цим стежать у Києві? І які значення всі ці події мають для України?

– Що сталося?

– Що сталося у Шебекіно?

– Так.

– У Шебекіно, за офіційним повідомленням РДК, йдуть бої. Нібито.

Це буде не тільки Бєлгород. То вони дрони самі по собі починають по Москві запускати, то ще щось робити. Дивна країна!

– Це ж не перший випадок, коли росіяни зі зброєю в руках йдуть захищати свою країну. І ми вже звикаємо до цього, звикаємо до ситуації, яка була пов’язана з росіянами. Я неодноразово наголошував, мають право. Чому ні? Чому маємо страждати тільки ми? Я не знаю, від чого вони нас «звільняли», але я точно розумію, від чого будуть звільняти ті росіяни, які на сьогодні б’ються на території Російської Федерації.

І я більш ніж впевнений, що це тільки початок. Далі буде. Я думаю, що це буде не тільки Бєлгород. Ви ж бачите, що у них там відбувається. То вони дрони самі по собі починають по Москві запускати, то ще щось робити. Дивна країна! Що я можу сказати?

– Як думаєте, чи обійдеться Росія у цій протидії добровольчим батальйонам силовими місцевими структурами, чи буде змушена задіювати армію? Які взагалі ваші прогнози щодо того, як далі там розвиватимуться події, окрім того, що масштабність буде збільшуватися, як ви зараз зазначили?

– Періодично там все це ж відбувається. Інша справа, що вони це все ніколи не показують. Ви пам’ятаєте, свого часу, коли Путін заходив до влади, то за його вказівкою взагалі зносили у Москві цілі будівлі. Тому тут немає чому дивуватися.

Я неодноразово наголошував, що процес фрагментації Росії почався, активна його частина почалася 24 лютого, коли ці божевільні ухвалили рішення, що їм треба напасти на нашу країну. Тому ще раз наголошую, нічого дивного не відбувається. Дедалі наступного разу ми будемо бачити такі речі. Це тільки питання часу.

– А щодо атаки дронів, яку ви згадали, на Москву, на передмістя, аналітики називають це так званими «формуючими операціями», на меті яких більше психологічний тиск в рамках підготовки до більш масштабних операцій. Як ви зазначили, ми й досі не розуміємо, хто такі операції проводить і чому вони самі по собі запускають ці дрони. Як взагалі можна оцінити результативність такої операції? У чому буде полягати її результат?

– Я не знаю. Дивіться, тут же ж ситуація в чому? Це ж Москва. Це ж саме захищене місце на території Російської Федерації. Там навіть Путін інколи з’являється, чи він, чи його двійник. Якщо воно там літає, то питання тоді, де ж та ППО, де ж той захист, який вони вішали, на дахи піднімали? Пам’ятаєте ці відео? Мені складно сказати. Це мають вирішувати вже громадяни Російської Федерації, наскільки їм це до вподоби, наскільки їм зручно, якщо там таке відбувається.

Ми не маємо до цього жодного стосунку

Ще раз наголошу, що ми не маємо до цього жодного стосунку. А якщо вони в такий спосіб відпрацьовують якісь для себе операції, то що? Що я можу сказати?

– Російські медіа повідомляють про те, що ніби Путін був там в Ново-Огарьово, де напередодні літали безпілотники. От британська розвідка взагалі називає ту атаку на початку травня на Кремль дронами, потім цей рейд на Бєлгородщині і, знову ж таки, нинішні події взагалі ланками одної мережі. Чи ви погоджуєтеся з тими, що всі ці події взаємопов’язані?

– Весь світ пов'язаний. Ми ж на одній кулі перебуваємо. Як аукнеться, так і відкликнеться. Це ж все ланцюги одних і тих самих процесів. Я завжди кажу, що якщо десь щось відбувається, майте на увазі, воно обов’язково буде до вас доходити. Питання тільки часу, в якому вигляді, як ви це будете відчувати. Все пов’язано.

Дивіться, коли вони ухвалювали рішення напасти на нашу країну, вони мали розуміння, що рано чи пізно все воно повернеться бумерангом. «Закон бумеранга» ще ніхто не скасовував. І, повірте, ще набагато сильніше.

– Нам вчора стало відомо, що депутат КМДА, який є обвинувачений у справі про хабар, виїхав з України за листом від ГУР, де підтвердили, що надавали (мова про Трубіцина) йому такий лист на прохання іншої структури, складової сектору сил безпеки і оборони України «в рамках міжвідомчої взаємодії». Це так звучить.

Чи не здається вам, що це може стати дуже зручним поясненням і виправданням виїзду за кордон корупціонерів та хабарників? Які важелі контролю залишаються у громадськості в період воєнного часу?

– Громадськість розібралася з цим депутатом. Якщо хтось вважає, що він може виїжджати, а про це ніхто не дізнається, майте на увазі, що я неодноразово наголошував: у сучасному світі ви нічого приховати не можете. Всі ваші пересування, всі ваші знаходження в тій чи в іншій точці світу або ви, або ваша дружина, або ваші коханки, або ще щось обов’язково покладуть чи то в інстаграм без великого розуму, чи ще кудись. Тому що ж треба хизуватися, що коли вся країна воює, а ви маєте такі речі. Сьогодні це було щодо відпочивальників відомих.

– «Батальйон Монако».

– Багато інших речей. Тут вже ж більше про мораль, тут вже більше про інші речі.

Коли будуть повертатися дівчата і хлопці з фронту після нашої перемоги, то це буде самий складний період. Треба розуміти, що їх треба буде утримувати від певних дій для того, щоб не сталися ті процеси, щоб вони не питали у цих хлопців, які виїжджали під час війни. Дуже складне і дуже непросте питання. Майте на увазі, що кожна людина, хтось лякається, хтось... Це не проста річ.

– Ви ж бачите, що якщо не спрацьовують моральні критерії для багатьох, вони навряд чи повернуться, коли повернуться хлопці і дівчата з фронту, як ви зазначили, але питання в тому, що людина була підозрювана у справі про хабарництво і ГУР дозволяє їй виїжджати!

Громадськість свою справу зробила. Журналісти підняли це, вивели це у публічну площину. Далі черга за правоохоронними органами. Чи буде реакція? Від кого вона має бути?

Буде перевірка факту, будуть з’ясування обставин, що сталося, чому сталося, що це за органи

– У будь-якому випадку буде перевірка факту, будуть з’ясування обставин, що сталося, чому сталося, що це за органи. Це все обов’язково буде відбуватися.

І ще раз наголошу, що якщо хтось вважає, що воно десь там замуляється. Не замуляється. Ми починаємо звикати, що будемо жити в чистій воді, в чистому повітрі і в чистому просторі нашої країни. То мряка, то болото, те, що в нас інколи квакало, вже точно жити на нашій території не буде. Інша буде країна.

– Пане Данілов, ви згадали про «Батальйон Монако», чергове розслідування «Української правди». І там спокійно серед колишніх депутатів гуляє нинішній депутат Льовочкін, наприклад. Взагалі це будуть якось регулювати? Бо це так само про безпеку держави, особливо коли йдеться про народних депутатів, які кликали «русский мир» в Україну.

– Складно сказати. Льовочкін каже, що у нього нога болить. Хтось там ще щось вигадує. Це більше про мораль, це більше про інші речі. До речі, у нас депутати ж недоторканні, вони ж мають такі повноваження, що Господь Бог, мабуть, в порівнянні з ними – це маленька дитина. На жаль!

– Бачите. І це все-таки вчергове підтверджує, що це не про мораль, а про закони, які мають це регулювати.