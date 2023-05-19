Розпочав війну проти України сам Путін, але останні пів року на офіційних заходах часто присутні його двійники – голова розвідки

Останні пів року на важливих офіційних заходах у РФ часто присутній не сам Володимир Путін, а двійники російського президента, вважає керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Я можу точно сказати, що Путін існував. Чи існує він зараз, давайте зачекаємо і з часом всі побачать правду. В будь-якому разі він був дуже хворий ще в 2021 році, в нього досить серйозні проблеми були зі здоров'ям…У нього є багато двійників, це абсолютно відомий факт. За останні пів року досить часто на серйозні офіційні заходи їздить точно не він. Не треба бути суперекспертом чи мати якусь таємну інформацію, щоб це побачити. Яка причина цього? Їх може бути багато. Живий він чи мертвий, все одно він існує як «колективний Путін». Чи живий він зараз, чи ні – в принципі це ні на що не впливає», – заявив в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову ввечері 19 травня.

Буданов також зазначив, що у російського президента є багато страхів.

«Путін дуже боїться багатьох речей. В нього дуже розвинені різні параної. Вони і розвинулись не просто так, він не довіряє своєму оточенню, він боїться внутрішнього перевороту, боїться втратити силу, боїться, що його хтось отруїть», – вважає голова управління розвідки Міноборони.

Буданов додав: «Володимир Володимирович Путін точно розпочинав цю війну. Чи закінчить він її, чи відбудеться це при ньому, я не знаю».

В адміністрації російського президента ці заяви поки не коментували.

Раніше Кирило Буданов у пресі вже казав, що у президента РФ Володимира Путіна є двійники, і їх буцімто щонайменше троє. Версію про те, що існує «несправжній» Путін, і не один, підтримує також секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.