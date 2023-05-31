Обвинувачений у хабарництві депутат Трубіцин виїхав за кордон завдяки листу від ГУР – «Схеми»

Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якого САП та НАБУ обвинувачують у хабарництві й який двічі не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду, 13 травня 2023 року виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

За даними джерел журналістів із доступом до даних про перетин кордону, депутат залишив Україну через пункт пропуску «Рава-Руська» ввечері 13 травня на власному автомобілі Mercedes S 600 – за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядається справа, в якій Трубіцин проходить обвинуваченим в отриманні неправомірної вигоди. Відтоді депутат не повернувся, через що прокурор САП ініціював його оголошення в міжнародний розшук.

За даними джерел «Схем» в декількох органах, обізнаних з обставинами виїзду Трубіцина, для перетину кордону він скористався листом на бланку Головного управління розвідки Міноборони за підписом начальника управління Кирила Буданова. Лист датований 27 січня 2023 року.

«Схеми» мали змогу ознайомитись зі змістом цього листа. У ньому очільник ГУР звернувся до керівника Державної прикордонної служби із проханням посприяти «безперешкодному перетину кордону» для виїзду у закордонне відрядження з 28 січня до 25 травня 2023 року п’ятьом особам.

Серед них – Владислав Трубіцин. В листі також вказується марка та номер його автомобіля Mercedes S 600, на якому він зрештою і перетнув кордон.

Ще один чоловік зі списку – 27-річний Юрій Лихачов. Про нього немає публічних згадок, але «Схемам» вдалось встановити, що він раніше перетинав кордон із Трубіциним в одному авто. Також журналісти з’ясували, що у 2021 році Лихачов придбав Mercedes E-200, який до цього належав жінці на ім’я Людмила Цуріка. Вона – власниця київського клубу книголюбів «Екс-Лібріс», активним членом якого є Владислав Трубіцин. Лихачов не відреагував на прохання про коментар.

Ще один чоловік в списку з листа ГУР – Руслан Шапіро. Він – колекціонер антикваріату, засновник магазинів «Стара колекція» у Києві та Харкові. Як і Владислав Трубіцин, Руслан Шапіро також – колишній помічник народного депутата України Олександра Фельдмана. Шапіро відмовився спілкуватись зі «Схемами» про знайомство з Трубіциним та фігурування з ним в одному списку в листі ГУР, лише заявив, що «виїжджав за гуманітарною допомогою».

Серед інших чоловіків, яким ГУР цим же листом клопотав про виїзд за кордон, двоє – непублічні особи. Журналістам «Схем» вдалось їм додзвонитись. Чоловіки підтвердили, що мали такий дозвіл на виїзд від ГУР і скористались ним для ввезення пікапів для потреб оборони, та заявили, що з Трубіциним та іншими чоловіками зі списку вони не знайомі.

За даними «Схем», Державна прикордонна служба також офіційно поінформувала прокурорів САП про те, що Трубіцину було надано дозвіл на виїзд за кордон саме на підставі листа начальника ГУР від 27 січня 2023 року.

Журналісти звернулись за офіційним коментарем до Держприкордонслужби. Речник Андрій Демченко підкреслив:

«Державна прикордонна служба діє в межах норм чинного законодавства, в тому числі під час пропуску громадян через кордон в період дії правового режиму воєнного стану. У мене немає інформації щодо перетину кордону Трубіциним і загалом іншими особами, які перетинають кордон. Така інформація заборонена для розповсюдження законодавством, – зазначив Демченко і додав про осіб, щодо яких тривають карні провадження. – Під час слідства або судових якихось рішень судді мають право за клопотанням слідчих обмежувати людину в перетині кордону України. Якщо такі рішення виносяться і надходять до Державної прикордонної служби, ми їх виконуємо. Крім цього, в рамках карного провадження слідчі можуть отримати і, якщо вважають за можливе, оприлюднити інформацію про перетин кордону особами».

В САП повідомили «Схемам», що для виїзду за кордон Трубіцин мав завчасно повідомити суд про причину своєї неявки, що обвинувачений не зробив. Окрім того, Трубіцин мав процесуальний обов’язок – за першим викликом з’являтися на судові засідання, який він вже двічі порушив.

Також «Схемам» вдалось встановити, що Владислав Трубіцин протягом 2022-2023 років, вже маючи статус підозрюваного у кримінальному правопорушенні, неодноразово виїжджав за кордон на підставі клопотань від Головного управління розвідки Міноборони – зокрема, 13 листопада 2022 року та 22 січня 2023 року. Це відображено у базі про перетин державного кордону України, повідомляють джерела «Схем» із доступом до цієї бази.

Із запитом про коментар «Схеми» звернулися до Головного управління розвідки Міноборони. Представник відомства Андрій Юсов зазначив, що «наразі не може прокоментувати цю інформацію». Радіо Свобода також очікує на відповідь на письмовий запит в ГУР.

Як повідомлялось раніше, Трубіцин виїхавши за кордон 13 травня 2023 року, з того часу не повертався. 30 травня депутат вдруге не з’явився на засідання у Вищому антикорупційному суді.

Журналісти «Схем» намагалися отримати коментар про обставини виїзду за кордон у самого Трубіцина, але депутат на дзвінки та повідомлення не відповідає.

У своєму дописі у фейсбуці ще у лютому 2022 року Трубіцин повідомляв, що «ніколи і ні від кого не отримував жодних хабарів і тим більше не затримувався на одержанні хабарів». Він додав, що вважає цю справу політичною.

11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням Трубіцина і ще п’ятьох осіб в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Серед основних доказів сторони обвинувачення – записи розмов Трубіцина і його найближчого оточення, а також його перемовини з бізнесменом, який і звернувся до НАБУ.

«Над пересувною торгівлею сезонною подумайте... Ось ці купави... Цих можемо штук п’ятдесят-сімдесят розіграти і взяти під себе», – такі розмови Трубіцина разом з моментом передачі ймовірного хабаря рік тому опублікували в НАБУ.

На записах та в матеріалах справи також згадується прізвище заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

«Курує всі питання Татаров, бо він (Трубіцин – ред.) раз на тиждень до нього типу їздить на повний звіт…», – говорив на записах помічник депутата, який також є обвинуваченим у справі.

Татаров це не коментував. Радіо Свобода додатково звернулось до нього з проханням про коментар та оприлюднить його позицію, щойно редакція її отримає.

Наразі обвинувальний акт щодо депутата Київської міської ради Трубіцина та інших осіб розглядається у Вищому антикорупційному суді.

У травні 2023 року його виключили з фракції «Слуга народу» у Київраді.