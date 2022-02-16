За депутата Київради Трубіцина внесли заставу в понад 14 мільйонів гривень

За депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина внесли заставу в понад 14 мільйонів гривень, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

«Так, за нього внесли заставу», – сказала представниця суду.

За її словами, кошти внесли напередодні і депутат має вже бути на свободі. Суд не володіє інформацію, чи Трубіцин вже залишив слідчий ізолятор, і не розголошує, хто саме вніс заставу.

У пресслужбі також підтвердили, що суд зобов’язав депутата носити електронний браслет.

ВАКС взяв Трубіцина під варту з можливістю виходу під заставу в понад 14,88 мільйона гривень 11 лютого.

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У НАБУ 9 лютого повідомили, що його детективи за процесуального керівництва прокурорів САП викрили чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п’ятьох осіб на одержанні 1,26 мільйона гривень неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Партія «Слуга народу» того ж дня підтвердила, що йдеться про її депутата Київради Владислава Трубіцина. Політична сила повідомила, що скликає позачергову конференцію київського осередку «для розгляду партійних санкцій» щодо нього. Сам Трубіцин публічно справу не коментував.