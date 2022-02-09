Депутата Київради та ще кількох осіб викрили на 1,26 млн грн хабаря – НАБУ

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що його детективи за процесуального керівництва прокурорів САП викрили чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п’ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

«Йдеться про депутата Київської міської ради, голову однієї з постійних комісій Київради, помічника депутата Київради, директора комунального підприємства, заступника директора комунального підприємства, заступника директора комунального підприємства, наближену до депутата особу», – повідомила пресслужба НАБУ, не вказавши прізвища жодного з викритих правоохоронцями осіб.

За даними слідства, посадовець Київради у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

«Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої «послуги» учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою. При передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 1,26 млн грн депутата та ще п’ятьох осіб викрили. Слідчі дії тривають. Детективи НАБУ встановлюють інші обставини вчинення злочину, зокрема й коло осіб, які можуть бути до нього причетними», – йдеться в повідомленні.

В офіційному повідомленні НАБУ використовує слово «викрили», не зазначаючи, чи були вказані особи затримані.

Раніше низка ЗМІ, в тому числі журналіст Юрій Бутусов, повідомляли, що на хабарі впіймали депутата Київської міської ради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина, який є головою комісії Київради з підприємництва та благоустрою. Від самого Трубіцина поки ніяких коментарів немає.