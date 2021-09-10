Чергові обшуки в КМДА. Причина – земельне питання

Київська міська прокуратура спільно з Національною поліцією проводять обшуки в департаменті земельних ресурсів та апараті Київської міської державної адміністрації у справі про земельну ділянку поблизу станції метро «Сирець», де замість житлового будинку міська влада вирішила облаштувати сквер. Про це повідомила пресслужба КМДА.

«Насправді, сьогоднішня ситуація з візитом правоохоронців для мене видається дуже дивною. Поясню: ділянка, про яку йдеться, ще у 2009 році була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури на вулиці Щусєва. Однак у 2019 році після обстеження ділянки було встановлено, що вона не використовується за призначенням, тому міська влада припинила право постійного користування ділянкою апарату РНБО», – заявив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

За його словами, мешканці Шевченківського району неодноразово наголошували, що хочуть бачити на місці тоді занедбаної території сквер.

«Необхідності у проведенні обшуків не було, ми завжди добровільно на запити правоохоронців надаємо всі необхідні матеріали. Міська влада відкрита та прозора у своїй діяльності не лише перед киянами, а й перед усіма численними правоохоронними органами, які останнім часом стали частими гостями у структурних підрозділах КМДА», – додав Загуменний.

В київській міській прокуратурі заявили, що акт про припинення користування ділянкою апарату РНБО був складений без присутності представників апарату РНБО.

«З метою встановлення обставин прийняття посадовцями КМДА вказаного розпорядження, прокурорами неодноразово вживалися заходи щодо витребування всієї документації, яка стала підставою для припинення Апарату РНБО України права постійного користування земельною ділянкою, а також інформації щодо відповідальних працівників, які брали участь у процедурі погодження цього рішення», – мовиться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що зараз триває досудове розслідування у межах кримінального провадження.

Численні обшуки в комунальних підприємствах і департаментах Київської міської державної адміністрації розпочалися минулого місяця. Соратники міського голови Віталія Кличка це назвали тиском влади на нього як на конкурента.

В Офісі президента це заперечили і заявили про «факти корупції у столичній владі та у комунальних підприємствах Києва».