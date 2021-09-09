У департаментах КМДА проводять обшуки у справі про незаконну передачу землі у центрі Києва – ДБР

Прокуратура Києва і Державне бюро розслідувань повідомляють, що 9 вересня проходять обшуки у департаментах Київської міської державної адміністрації у справі про незаконну передачу земельних ділянок у центрі столиці України.

За даними Державного бюро розслідувань, працівники ДБР 9 вересня провели одночасні обшуки у приміщеннях Департаменту економіки та інвестицій і Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, а також комунального підприємства «Київське інвестиційне агентство».

«Встановлено, що посадовці Київської міської адміністрації передали нерухомість, розташовану на вулицях Хрещатик і Михайла Грушевського, за заниженою вартістю та без проведення аукціону. За попередніми даними, сума збитків становить понад 150 млн гривень. Посадовці КМДА провели цю оборудку під приводом внесення змін до інвестиційного договору, порушивши вимоги Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Києва, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди територіальній громаді столиці», – заявили в бюро.

У ДБР додали, що перевіряється «причетність до оборудки депутатів Київської міської ради».

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження, розпочатого за статтею 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У КМДА ситуацію наразі не коментували.

Численні обшуки в комунальних підприємствах і департаментах Київської міської державної адміністрації і минулого місяця. Соратники міського голови Віталія Кличка це назвали тиском влади на нього як на конкурента.

В Офісі президента це заперечили і заявили про «факти корупції у столичній владі та у комунальних підприємствах Києва».