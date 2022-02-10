У «Слузі народу» прокоментували затримання їхнього депутата Київради

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк прокоментувала повідомлення Національного антикорупційного бюро, яке заявило про викриття депутата Київради від цієї політичної сили на отриманні хабаря.

«НАБУ повідомило про викриття на отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради від партії «Слуга народа» Владислава Трубіцина, а також директора одного з комунальних підприємств. І це є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови», – написала Шуляк у фейсбуці ввечері 9 лютого.

Вона додала, що в «Слузі народу» чекають на «всебічне і ретельне розслідування» справи антикорупційними і правоохоронними органами.

«Сподіваємося, що професійна та неупереджена робота детективів НАБУ, прокурорів САП, суддів, а відповідно і адвокатів дозволить отримати справедливий вирок – обвинувальний чи виправдальний. Разом із тим, ми вважаємо, що політична відповідальність повинна бути набагато швидшою, ніж кримінальна чи адміністративна. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні», – заявила Шуляк.

Тому, за словами голови партії, вона видала розпорядження про скликання позачергової конференції Київської міської організації партії «Слуга народу» «для розгляду цього інциденту і ухвалення відповідних рішень по відношенню до Владислава Трубіцина».

«Сподіваюся, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою», – додала Шуляк.

Мер Києва Віталій Кличко ситуацію наразі не коментував.

9 лютого в НАБУ повідомили, що його детективи за процесуального керівництва прокурорів САП викрили чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п’ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

«Йдеться про депутата Київської міської ради, голову однієї з постійних комісій Київради, помічника депутата Київради, директора комунального підприємства, заступника директора комунального підприємства, заступника директора комунального підприємства, наближену до депутата особу», – повідомила пресслужба НАБУ, не вказавши прізвища жодного з викритих правоохоронцями осіб.

За даними слідства, посадовець Київради у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

Пізніше у НАБУ уточнили, що «депутата Київради та інших викритих на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди посадовців затримали в порядку ст. 208. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру».

Раніше низка ЗМІ, в тому числі журналіст Юрій Бутусов, повідомляли, що на хабарі впіймали депутата Київської міської ради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина, який є головою комісії Київради з підприємництва та благоустрою. Від самого Трубіцина поки ніяких коментарів не було.