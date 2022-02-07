НАБУ повідомляє про затримання народного депутата Кузьміних

Національне антикорупційне бюро 7 лютого повідомило про затримання народного депутата за підозрою в отриманні хабаря в сумі 558 тисяч гривень.

Імені парламентаря НАБУ не наводить, проте обставини вказують на представника «Слуги народу» Сергія Кузьміних.

«Щойно НАБУ і САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тисяч гривень неправомірної вигоди. Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура додає, що суд почне обирати затриманому запобіжний захід о 15 годині 7 лютого.

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Народний депутат України Сергій Кузьміних заявив 4 лютого, що не переховується від слідства і не отримував повісток. Таким чином він прокоментував заяву НАБУ про оголошення його в розшук.

Національне антикорупційне бюро України 28 січня заявило, що викрило чинного народного депутата на отриманні хабаря в 558 тисяч гривень. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. Через «депутатський імунітет» його не затримали.

Згодом у «Слузі народу» підтвердили, що йдеться про члена фракції Сергія Кузьміних.

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31 січня 2022 року генпрокурорка Ірина Венедіктова склала та підписала повідомлення про підозру народному депутату, якого детективи НАБУ «викрили «на гарячому» під час одержання 558 тисяч гривень».

У «Слузі народу» заявили, що Сергій Кузьміних просить тимчасово виключити його зі складу фракції з можливістю повернення, якщо буде доведена його невинуватість.