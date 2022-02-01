НАБУ: народний депутат, підозрюваний у хабарництві, ігнорує виклики на допит

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що народний депутат, якого підозрюють у хабарництві, ігнорує виклики на допит. У повідомленні не вказано імені депутата, але з обставин справи зрозуміло, що йдеться про представника «Слуги народу» Сергія Кузьміних.

«НАБУ і САП закликають народного депутата припинити ігнорувати виклики до правоохоронців та не боятися Закону… Він проігнорував три повістки про виклики на 29 січня, 31 січня, 1 лютого 2022 року і не з’явився до правоохоронних органів», – заявили в НАБУ.

Там нагадали, що 31 січня 2022 року генпрокурорка Ірина Венедіктова склала та підписала повідомлення про підозру народному депутату, якого детективи НАБУ «викрили «на гарячому» під час одержання 558 тисяч гривень».

У НАБУ додали, що 31 січня особа, «що представилась захисником нардепа, повідомила по телефону слідству, що наразі депутат перебуває у закладі охорони здоров’я і на виклик не прибуде».

«Проте, ч. 1 ст. 139 КПК України покладає обов’язок повідомляти про причини неприбуття особисто на підозрюваного і не передбачає делегування. Вважаємо за необхідне роз’яснити, що, відповідно до положень норми п. 5 ч. 1 ст. 138 КПК України, поважною причиною неприбуття особи на виклик, серед іншого, є перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням лише за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад. Сам факт перебування особи у закладі охорони здоров’я не є поважною причиною неприбуття», – наголосили в бюро.

Національне антикорупційне бюро України 28 січня заявило, що викрило чинного народного депутата на отриманні хабаря в 558 тисяч гривень. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. Через «депутатський імунітет» його не затримали.

Згодом у «Слузі народу» підтвердили, що йдеться про члена фракції Сергія Кузьміних. Сам він справу публічно не коментував.