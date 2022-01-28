У «Слузі народу» підтвердили, що їхнього депутата підозрюють у хабарництві

У фракції «Слуга народу» у Верховній Раді підтвердили, що їхнього депутата Сергія Кузьміних підозрюють в отриманні хабаря. Заяву голови фракції Давида Арахамії процитувала речниця Юлія Палійчук.

«Для нас ця новина стала шоком, бо Сергій Кузьміних – волонтер, брат легендарного комбата «кіборгів» Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон і після нього зміг повернутися на службу. Тому Сергій Кузьміних мав від команди величезний кредит довіри. Але якщо він вчинив злочин, то має понести відповідальність, згідно із законом», – йдеться в заяві, оприлюдненій Палійчук у телеграм-каналі.

«Нинішній інцидент є зайвим підтвердженням тому, що антикорупційні органи позбавлені політичного впливу і для них немає недоторканних», – додав Арахамія.

Національне антикорупційне бюро України раніше сьогодні заявило, що викрило чинного народного депутата на отриманні хабаря в 558 тисяч гривень.

За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Імені народного депутата чи того, з якої він фракції, в бюро не повідомили і пообіцяли надати деталі згодом.