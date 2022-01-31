Венедіктова заявила, що підписала підозру народному депутату від «Слуги народу»

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру народному депутату від «Слуги народу». Про це вона повідомила на своїй фейсбук-сторінці 31 січня.

«Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд», – написала Венедіктова.

Вона не назвала імені парламентаря, проте обставини вказують на представника президентської фракції Сергія Кузьміних.

Національне антикорупційне бюро України 28 січня заявило, що викрило чинного народного депутата на отриманні хабаря в 558 тисяч гривень. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Згодому «Слузі народу» підтвердили, що йдеться про члена фракції Сергія Кузьміних. Сам він справу публічно не коментував.