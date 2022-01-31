Посли G7 повідомили про головні очікування від реформ в Україні у 2022 році

Посли країн «Групи семи» (G7) повідомили про головні очікування від реформ в Україні у 2022 році. Про це йдеться у Twitter-акаунті головування Німеччини у «Групі підтримки» послів G7 в Україні.

Так, за напрямком «Справедливі та стійкі інституції» посли очікують на зміни у судовій реформі, протидії корупції та в напрямку ефективного врядування та інституцій. Тут наголошується на запобіганнї корупції в судовій системі, зокрема шляхом належного реформування Вищої ради правосуддя та забезпечення ефективної та безперешкодної роботи Етичної ради.

Також відзначається необхідність проведення комплексної реформи Конституційного суду України, включаючи запровадження нового, прозорого та конкурсного порядку добору суддів КСУ та подальше вдосконалення його регламенту, а також реструктуризація Окружного адміністративного суду міста Києва.

Крім того, наголошено на важливості подальшого реформування Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань у рамках підтримки ефективної співпраці між правоохоронними органами. Йдеться про підвищення ефективності, незалежності та доброчесності антикорупційних органів, включаючи НАБУ, САП і АРМА, зокрема шляхом забезпечення своєчасного, прозорого та заснованого на заслугах порядку добору кандидатів на керівні посади.

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Також посли акцентують на імплементації та подальшому доопрацюванні нового Виборчого кодексу, що має бути завершено за рік до парламентських виборів 2023 року та президентських виборів 2024 року, а також удосконалення законодавства про регламент Верховної Ради України та про фінансування політичних партій.

До країн «Групи семи» входять Німеччина, Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія і Японія. Дипломати цих країн періодично звертають увагу української влади на питання з реформування і відповідності міжнародним зобов’язанням України.