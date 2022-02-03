НАБУ оголосило народного депутата Кузьміних у розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата Сергія Кузьміних («Слуга народу»). Про це відомство повідомило 3 лютого.

Як пояснили у НАБУ, таке рішення ухвалили через «систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ».

«Повідомлення про підозру скеровано за місцем роботи – до Верховної Ради України та за відомими місцями проживання та реєстрації, отже з 31 січня 2022 року народний депутат в розумінні Кримінального процесуального кодексу України набув статусу підозрюваного, що… покладає на зазначену особу низку обов’язків, зокрема прибути до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою», – заявляють у бюро.

При цьому, за твердженням правоохоронців, парламентар проігнорував виклики на процесуальні дії.

«31 січня 2022 року, захисник нардепа повідомила по телефону слідству, що наразі депутат знаходиться у закладі охорони здоров’я та на виклик не прибуде. Однак, ані сам нардеп, ані його захисник відмовляються повідомити слідство про заклад охорони здоров’я, в якому начебто перебуває підозрюваний. Таким чином, дії підозрюваного щодо ухилення від явки та не повідомлення про місце свого знаходження носять характер переховування від органів досудового розслідування», – пояснюють у НАБУ підстави для оголошення в розшук.

Національне антикорупційне бюро України 28 січня заявило, що викрило чинного народного депутата на отриманні хабаря в 558 тисяч гривень. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. Через «депутатський імунітет» його не затримали.

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Згодом у «Слузі народу» підтвердили, що йдеться про члена фракції Сергія Кузьміних. Сам він справу публічно не коментував.

31 січня 2022 року генпрокурорка Ірина Венедіктова склала та підписала повідомлення про підозру народному депутату, якого детективи НАБУ «викрили «на гарячому» під час одержання 558 тисяч гривень».