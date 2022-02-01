Стефанчук оголосив про вихід депутата Воронька із фракції «Слуга народу»

Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про вихід народного депутата Олега Воронька із фракції «Слуга народу».

Сьогодні на засіданні парламенту Воронько звинуватив владу у політичних переслідуваннях. 28 січня працівники ДБР здійснили обшуки у Воронька за фактом підроблення документів.

«За два з половиною роки ідеали парламентської більшості зразка 2019 року стрімко деградували аж до кримінального переслідування тих депутатів, які мають сміливість висловлювати незгоду з політикою Банкової... Переслідувати депутатів, які мають власний погляд», – сказав депутат.

Воронько обирався до парламенту у виборчому окрузі №103 Кіровоградської області. Він входив до фракції «Слуга народу», є членом Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, членом МФО «Розумна політика». Оскільки депутат обирався по округу, а не по списку партії, то його вихід з фракції не є підставою для позбавлення його депутатського мандата.