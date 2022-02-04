Оголошений у розшук Кузьміних каже, що не переховується і не отримував повісток

Народний депутат України Сергій Кузьміних, про оголошення в розшук якого напередодні повідомило Національне антикорупційне бюро, заявляє, що не переховується від слідства і не отримував повісток. Кузьміних написав про це на своїй сторінці у фейсбуці.

«Із подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ. Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях… На цей час ні я, ні адвокат не отримували повістку, як передбачено законом. Всі наші контакти працівникам НАБУ відомі», – написав Кузьміних і додав, що готовий «відстоювати свою позицію в суді».

Національне антикорупційне бюро України 28 січня заявило, що викрило чинного народного депутата на отриманні хабаря в 558 тисяч гривень. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. Через «депутатський імунітет» його не затримали.

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Згодом у «Слузі народу» підтвердили, що йдеться про члена фракції Сергія Кузьміних.

31 січня 2022 року генпрокурорка Ірина Венедіктова склала та підписала повідомлення про підозру народному депутату, якого детективи НАБУ «викрили «на гарячому» під час одержання 558 тисяч гривень».

У «Слузі народу» заявили, що Сергій Кузьміних просить тимчасово виключити його зі складу фракції з можливістю повернення, якщо буде доведена його невинуватість.