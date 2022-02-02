«Слуга народу»: підозрюваний у хабарництві Кузьміних попросив тимчасово виключити його з фракції

Народний депутат із фракції «Слуга народу» Сергій Кузьміних просить тимчасово виключити його зі складу фракції з можливістю повернення, якщо буде доведена його невинуватість, повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

Як написала вона у своєму телегра-каналі, Кузьміних направив листа «щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року» голові партії «Слуга народу» Олені Шуляк й очільнику фракції Давиду Арахамії.

«У ньому народний депутат просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку. Заява Сергія Кузьміних буде розглянута на найближчому засіданні фракції. Про результати буде повідомлено офіційно», – написала Палійчук.

За її словами, що стосується партійної приналежності Сергія Кузьміних, то «він є позапартійний і не вступав у партію «Слуга народу».

Національне антикорупційне бюро України 28 січня заявило, що викрило чинного народного депутата на отриманні хабаря в 558 тисяч гривень. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. Через «депутатський імунітет» його не затримали.

Згодом у «Слузі народу» підтвердили, що йдеться про члена фракції Сергія Кузьміних. Сам він справу публічно не коментував.

31 січня 2022 року генпрокурорка Ірина Венедіктова склала та підписала повідомлення про підозру народному депутату, якого детективи НАБУ «викрили «на гарячому» під час одержання 558 тисяч гривень».