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Політика

Вигнання зі «Слуги народу» часто є формальністю, депутати готові «доплачувати» за це – експерт

Сесійний зал Верховної Ради в період карантину для запобігання поширення коронавірусу. Ілюстраційне фото

Показове виключення з фракції «Слуги народу» – типова і, на перший погляд, закономірна реакція владної партії на скандали за участю своїх депутатів. Олександр Трухін, Сергій Кузьміних, Олег Воронько – у лютому одразу троє парламентарів опинилися у вигнанні через резонансе ДТП, підозри в корупції та підробці документів відповідно. Експерти вбачають у таких рішеннях формальність, а також вказують на те, що це розв'язує руки депутату і ніяк не заважає йому надалі голосувати в унісон з монобільшістю.

Найбільш гучною новиною лютого навколо президентської партії стало опубліковане журналістом «Української правди» Михайлом Ткачем відео з нагрудної камери поліцейського, на якому народний депутат Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс».

Хоча ДТП сталося ще в серпні, досі не відомо, хто і при яких обставинах був за кермом. Сам Трухін не вважає себе винним, а президент України Володимир Зеленський, коментуючи ДТП, сказав, що не знає всіх деталей справи. Найголовніше – «Там всі живі», зауважив він і закликав дочекатися завершення розслідування.

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Олександр Трухін
Народний депутат України від партії «Слуга народу» Олександр Трухін

Одразу після публікації відео, Трухіна виключили з партії. Згодом з’явилася інформація і про те, що найближчим часом його виключать з фракції.

Експерти, з якими поспілкувалося Радіо Свобода, прогнозують, що, незважаючи на вигнання, скандал може зійти Трухіну з рук і він продовжить працювати на благо партії. На це вказують приклади інших «слуг народу», які підтримують владні законопроєкти у Верховній Раді після виключення з фракції.

Що роблять депутати після виключення?

Передусім у депутата «Слуги народу», якого виключають з фракції, є два шляхи, залежно від причин виключення, функціональних обов'язків всередині фракції і стосунків у команді. Перший – перехід до лав іншої фракції.

Найбільш показовою тут є історія з виключеними з «Слуги народу» Анни Скороход та Антона Полякова, вважає голова Центру політичних студій «Доктрина» та політконсультант Ярослав Божко. Народних депутатів виключили з фракції через пів року роботи в парламенті «за порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, за якими фракція виробила спільну позицію».

«Їх практично одразу наблизили до себе представники депутатської групи «За майбутнє», по суті використовуючи надалі в своїх інтересах – у тому числі для подання значної частини спам-правок проти так званого антиколомойського закону», – каже у коментарі Радіо Свобода Ярослав Божко.

Зараз все складається на користь Трухіна. Він намагається пропетляти, але в той же час своїм скандалом він почав з’їдати довіру до президента
Микола Давидюк

Другий шлях, за його словами, коли народний депутат публічно не пов'язує себе з фракцією «Слуга народу», втім, у голосуваннях, або у більшій їх частині солідаризується передусім зі «слугами».

«Цей шлях залишається найбільш вірогідним розвитком подій в історії з Трухіним», – прогнозує політконсультант.

Політолог Микола Давидюк вважає, що виключення із фракції фактично ні до чого не призводить.

«Зараз все складається на користь Трухіна. Він намагається пропетляти, але в той же час своїм скандалом він почав з’їдати довіру до президента. В європейській країні він мав би скласти мандат і на окрузі мали б відбутись вибори», – сказав він.

Можуть зберігатися таємні домовленості щодо спільного з фракцією голосування, що робить вихід суто формальним
Ярослав Божко

В окремих випадках виключені депутати можуть створювати власні політичні або громадські платформи, діяти ніби як автономно від інших партій. За словами Ярослава Божка, найбільш характерним тут є зразок Олександра Дубінського. Його виключили з фракції через декілька тижнів після того, як США запровадили санкції проти нього.

«Дубінський продовжує орієнтуватися на інтереси Ігоря Коломойського, при цьому публічно критикуючи владу в точках, де її позиції можуть не збігатися з інтересами олігарха», – додав Божко.

Виключення депутатів – формальність?

Вихід депутата з фракції не може слугувати достойним покаранням за серйозний злочин, пояснює Божко, однак таким чином фракція передусім намагається відвести негатив від себе.

Влада використовує компрометованих нардепів для голосувань, а самі заведені справи так само є інструментом впливу влади
Ярослав Божко

«При цьому можуть зберігатися таємні домовленості щодо спільного з фракцією голосування, що робить вихід суто формальним», – зауважив голова Центру політичних студій «Доктрина».

На його думку, найбільшою проблемою також є і те, що часто юридична відповідальність за вчинені правопорушення для нардепів не наступає.

«Натомість влада використовує компрометованих нардепів для голосувань, а самі заведені справи так само є інструментом впливу влади, і їм можуть давати друге життя, коли нардеп не хоче кооперувати свої інтереси з позицією керівництва держави», – каже Божко.

За що виганяють депутатів та чи підтримують вони владу далі?

Для народних депутатів виключення з фракції не покарання, а навпаки «розв’язані руки», адже їх звільняють від обов’язків, але права залишаються, констатує політолог Микола Давидюк.

«Виключення депутата із фракції за велике корупційне правопорушення – це «развод для лохов». Я скажу чесно, частина депутатів готова за сотні тисяч доларів купувати своє виключення зі фракції, тому що мандат не забирають і політично у тебе розв’язані руки», – сказав Давидюк.

Частина депутатів, яких виключили з фракції «Слуга народу», продовжують співпрацювати і голосувати з монобільшістю, переконує Давидюк. Зокрема йдеться і про Романа Іванісова, Олександра Юрченка, Євгенія Шевченка. Їх виключили з фракції пісня гучних скандалів:

«Інсайдери навіть говорять, що частина тих, кого виключили із фракції, все одно продовжують отримувати конверти. Найголовніше, всі, хто були виключені зі фракції, голосують паралельно із фракцією», – додав політолог.

Хоча голова партії «Слуга народу» та заступниця голови фракції президентської політсили у парламенті Олена Шуляк в інтерв’ю Радіо Свобода сказала, що її обурює, коли говорять про зарплати в конвертах, і «якби зарплати в конвертах, ходили через нардепів Скороход, Дубінського, Юрченка, то вже точно була б якась інформація».

Вони у переважній більшості голосують «за» усі законопроєкти, іноді «утримуються» і дуже рідко голосують «проти»
Олександр Саліженко

Колишні народні депутати від «Слуги народу», яких формально виключили через скандали з фракції, наприклад, Олександр Юрченко, Роман Іванісов, Ганна Скороход, і далі продовжують підтримувати той порядок денний, який пропонує влада. Це показує їхнє голосуванням у сесійній залі, вважає парламентський аналітик Олександр Саліженко.

«Вони у переважній більшості голосують «за» усі законопроєкти, які розглядаються у сесійній залі, іноді «утримуються» і дуже рідко голосують «проти». Наприклад, у парламенаря Юрченка участь у голосуваннях Ради на рівні понад 50%, це доволі високий показник, який говорить про лояльність депутата до порядку денного влади», – каже парламентський аналітик.

Наприклад, за президентський закон про деолігархізацію, разом з фракцією «Слуга народу», голосували «за» і вже позафракційні депутати Юрченко, Іванісов, Шевченко, Скороход.

Виключені з фракції депутати політично залишаються частиною команди «Слуга народу», підсумовує політолог Давидюк.

Хоча є і такі як Гео Лерос, якого виключили з фракції після критики Зеленського та Офісу президента.

«Голосування Гео Лероса – це переважно «утримався» чи «відсутній» під час розгляду і рідко голосує «за»», – констатує Саліженко.

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