Вигнання зі «Слуги народу» часто є формальністю, депутати готові «доплачувати» за це – експерт

Показове виключення з фракції «Слуги народу» – типова і, на перший погляд, закономірна реакція владної партії на скандали за участю своїх депутатів. Олександр Трухін, Сергій Кузьміних, Олег Воронько – у лютому одразу троє парламентарів опинилися у вигнанні через резонансе ДТП, підозри в корупції та підробці документів відповідно. Експерти вбачають у таких рішеннях формальність, а також вказують на те, що це розв'язує руки депутату і ніяк не заважає йому надалі голосувати в унісон з монобільшістю.

Найбільш гучною новиною лютого навколо президентської партії стало опубліковане журналістом «Української правди» Михайлом Ткачем відео з нагрудної камери поліцейського, на якому народний депутат Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс».

Хоча ДТП сталося ще в серпні, досі не відомо, хто і при яких обставинах був за кермом. Сам Трухін не вважає себе винним, а президент України Володимир Зеленський, коментуючи ДТП, сказав, що не знає всіх деталей справи. Найголовніше – «Там всі живі», зауважив він і закликав дочекатися завершення розслідування.

Одразу після публікації відео, Трухіна виключили з партії. Згодом з’явилася інформація і про те, що найближчим часом його виключать з фракції.

Експерти, з якими поспілкувалося Радіо Свобода, прогнозують, що, незважаючи на вигнання, скандал може зійти Трухіну з рук і він продовжить працювати на благо партії. На це вказують приклади інших «слуг народу», які підтримують владні законопроєкти у Верховній Раді після виключення з фракції.

Що роблять депутати після виключення?

Передусім у депутата «Слуги народу», якого виключають з фракції, є два шляхи, залежно від причин виключення, функціональних обов'язків всередині фракції і стосунків у команді. Перший – перехід до лав іншої фракції.

Найбільш показовою тут є історія з виключеними з «Слуги народу» Анни Скороход та Антона Полякова, вважає голова Центру політичних студій «Доктрина» та політконсультант Ярослав Божко. Народних депутатів виключили з фракції через пів року роботи в парламенті «за порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, за якими фракція виробила спільну позицію».

«Їх практично одразу наблизили до себе представники депутатської групи «За майбутнє», по суті використовуючи надалі в своїх інтересах – у тому числі для подання значної частини спам-правок проти так званого антиколомойського закону», – каже у коментарі Радіо Свобода Ярослав Божко.

Зараз все складається на користь Трухіна. Він намагається пропетляти, але в той же час своїм скандалом він почав з’їдати довіру до президента

Другий шлях, за його словами, коли народний депутат публічно не пов'язує себе з фракцією «Слуга народу», втім, у голосуваннях, або у більшій їх частині солідаризується передусім зі «слугами».

«Цей шлях залишається найбільш вірогідним розвитком подій в історії з Трухіним», – прогнозує політконсультант.

Політолог Микола Давидюк вважає, що виключення із фракції фактично ні до чого не призводить.

«Зараз все складається на користь Трухіна. Він намагається пропетляти, але в той же час своїм скандалом він почав з’їдати довіру до президента. В європейській країні він мав би скласти мандат і на окрузі мали б відбутись вибори», – сказав він.

Можуть зберігатися таємні домовленості щодо спільного з фракцією голосування, що робить вихід суто формальним

В окремих випадках виключені депутати можуть створювати власні політичні або громадські платформи, діяти ніби як автономно від інших партій. За словами Ярослава Божка, найбільш характерним тут є зразок Олександра Дубінського. Його виключили з фракції через декілька тижнів після того, як США запровадили санкції проти нього.

«Дубінський продовжує орієнтуватися на інтереси Ігоря Коломойського, при цьому публічно критикуючи владу в точках, де її позиції можуть не збігатися з інтересами олігарха», – додав Божко.

Виключення депутатів – формальність?

Вихід депутата з фракції не може слугувати достойним покаранням за серйозний злочин, пояснює Божко, однак таким чином фракція передусім намагається відвести негатив від себе.

Влада використовує компрометованих нардепів для голосувань, а самі заведені справи так само є інструментом впливу влади

«При цьому можуть зберігатися таємні домовленості щодо спільного з фракцією голосування, що робить вихід суто формальним», – зауважив голова Центру політичних студій «Доктрина».

На його думку, найбільшою проблемою також є і те, що часто юридична відповідальність за вчинені правопорушення для нардепів не наступає.

«Натомість влада використовує компрометованих нардепів для голосувань, а самі заведені справи так само є інструментом впливу влади, і їм можуть давати друге життя, коли нардеп не хоче кооперувати свої інтереси з позицією керівництва держави», – каже Божко.

За що виганяють депутатів та чи підтримують вони владу далі?

Для народних депутатів виключення з фракції не покарання, а навпаки «розв’язані руки», адже їх звільняють від обов’язків, але права залишаються, констатує політолог Микола Давидюк.

«Виключення депутата із фракції за велике корупційне правопорушення – це «развод для лохов». Я скажу чесно, частина депутатів готова за сотні тисяч доларів купувати своє виключення зі фракції, тому що мандат не забирають і політично у тебе розв’язані руки», – сказав Давидюк.

Частина депутатів, яких виключили з фракції «Слуга народу», продовжують співпрацювати і голосувати з монобільшістю, переконує Давидюк. Зокрема йдеться і про Романа Іванісова, Олександра Юрченка, Євгенія Шевченка. Їх виключили з фракції пісня гучних скандалів:

Романа Іванісова після повідомлення у ЗМІ, що в нього була судимість за зґвалтування неповнолітньої.

Олександра Юрченка через підозру в корупції.

Євгенія Шевченка після того, як він підтримав дії режиму Олександра Лукашенка щодо затримання Романа Протасевича після примусової посадки літака.

«Інсайдери навіть говорять, що частина тих, кого виключили із фракції, все одно продовжують отримувати конверти. Найголовніше, всі, хто були виключені зі фракції, голосують паралельно із фракцією», – додав політолог.

Хоча голова партії «Слуга народу» та заступниця голови фракції президентської політсили у парламенті Олена Шуляк в інтерв’ю Радіо Свобода сказала, що її обурює, коли говорять про зарплати в конвертах, і «якби зарплати в конвертах, ходили через нардепів Скороход, Дубінського, Юрченка, то вже точно була б якась інформація».

Вони у переважній більшості голосують «за» усі законопроєкти, іноді «утримуються» і дуже рідко голосують «проти»

Колишні народні депутати від «Слуги народу», яких формально виключили через скандали з фракції, наприклад, Олександр Юрченко, Роман Іванісов, Ганна Скороход, і далі продовжують підтримувати той порядок денний, який пропонує влада. Це показує їхнє голосуванням у сесійній залі, вважає парламентський аналітик Олександр Саліженко.

«Вони у переважній більшості голосують «за» усі законопроєкти, які розглядаються у сесійній залі, іноді «утримуються» і дуже рідко голосують «проти». Наприклад, у парламенаря Юрченка участь у голосуваннях Ради на рівні понад 50%, це доволі високий показник, який говорить про лояльність депутата до порядку денного влади», – каже парламентський аналітик.

Наприклад, за президентський закон про деолігархізацію, разом з фракцією «Слуга народу», голосували «за» і вже позафракційні депутати Юрченко, Іванісов, Шевченко, Скороход.

Виключені з фракції депутати політично залишаються частиною команди «Слуга народу», підсумовує політолог Давидюк.

Хоча є і такі як Гео Лерос, якого виключили з фракції після критики Зеленського та Офісу президента.

«Голосування Гео Лероса – це переважно «утримався» чи «відсутній» під час розгляду і рідко голосує «за»», – констатує Саліженко.