«Слуга народу»: чи втримається партія президента до наступних виборів?

Олена Шуляк – голова партії «Слуга народу». Дивіться інтерв’ю у прямому ефірі на каналі Радіо Свобода:

Довідка: Олена Шуляк – голова партії «​Слуга народу»​, заступниця голови фракції президентської політсили у парламенті і заступниця голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

У велику політику прийшла у 2019 році, коли обралася народною депутаткою від «​Слуги народу»​. Йшла під номером 13 у списку партії. За словами самої Шуляк, до команди президента Зеленського вона долучилися на запрошення Олексія Гончарука, з яким раніше працювала в аналітичному центрі «​Офіс ефективного регулювання»​. У період, коли Гончарук обіймав посаду прем’єр-міністра, Олена Шуляк була представницею Кабміну у парламенті. Партію «​Слуга народу»​ очолила 15 листопада 2021 року замість Олександра Корнієнка, який залишив посаду через призначення його першим заступником голови Верховної Ради.

Обіцяє суттєво реформувати партію «Слуга народу» та запровадити дієві механізми впливу на тих депутатів, які порушують принципи та цінності партії.