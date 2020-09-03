«Слуг народу» серйозно «трусонуло» (огляд преси)

Про скандали і непорозуміння у провладній партії «Слуга народу» розповідає газета «День». Видання пише, що владу зсередини серйозно «трусонуло». «Причому так відверто і прямолінійно, здається, президента Володимира Зеленського і керівника Офісу президента Андрія Єрмака ще ніхто не звинувачував», – зазначає газета. Черговий скандал здійнявся через заяви представника «Слуги народу» Гео Лероса, який під час виступу в парламенті різко розкритикував Зеленського, звинувативши його у злитті зі старою системою.

«Пане президенте, ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злилися. Ви своїми мікробами та бактеріями брехні заразили цілу країну, згаявши шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха», – заявив депутат.

Буквально через кілька годин Лероса виключили з фракції «Слуга народу», зібравши необхідну кількість підписів представників СН.

З цієї скандальної історії можна зробити кілька висновків, зазначає кореспондент газети Іван Капсамун. Перший. Депутат Лерос мав підстави виходити з відповідними дуже серйозними звинуваченнями на адресу перших осіб держави. Однак правдивість і доказовість його заяв мають перевірити правоохоронні органи, наголошує журналіст. Він нагадує, що існує безліч прикладів, як за минулих влад, так і за чинної, коли політики роблять гучні заяви, звинувачують чиновників високого рангу в усіх гріхах, але більшість цих історій ніяких правових наслідків не отримують. «І найгірше, що суспільство до цього звикає, сприймаючи чергову скандальну історію як арену «політичних боїв» там «нагорі»... При цьому, як наголошує журналіст, ніхто не несе ніякої відповідальності – ні той, хто звинувачує, ні той, кого звинувачують.

Другий висновок. Чи можна вважати заяви Лероса боротьбою за справедливість? «Можливо, однак подібні «політичні розбірки» сприймаються, в тому числі, як внутрішньовидова боротьба різних олігархічних кланів і груп виливу», – зазначає газета. Докладніше йдеться в статті «Що тримає «нових» в минулому? або Про скандал у зв’язку із заявами народного депутата Гео Лероса».

(Президент України Володимир Зеленський сказав про Лероса так: «В мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни. І мені все одно, з якої вони партії».

Гео Лерос відомий, зокрема, після публікації у фейсбуці відеокадрів, на яких брат голови Офісу президента проводить кілька розмов. Законодавець називає ці зйомки «відеодоказами», як «Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звичайно, заробіток на державі».

Сам голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до СБУ та ДБР, «щоб було проведене всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їхньої достовірності, всіх фактів, а також, хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса».

Брат Андрія Єрмака Денис заявив, що є «вільним громадянином, який має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами». Він наголосив, що в нього є громадська організація «Українське бюро національного розвитку», що «займається розробками, науковими адаптаціями проєктів, пов’язаних з економікою, соціонікою» – ред.).

5 вересня в Україні стартує передвиборча кампанія місцевих виборів, призначених на 25 жовтня, нагадує «Газета по-українськи». Вибори відбудуться на всій території країни, окрім окупованих Криму й окремих районів Донецької та Луганської областей.

«Майже в усіх обласних центрах «Слуга народу» висуває своїх кандидатів. Але й експерти, й виборці розуміють: більшість цих людей не зможуть пройти навіть до другого туру. Це означає, що є домовленості», – переконує читачів президент аналітичного центру «Політика» Ігор Попов.

Він прогнозує, що через епідемію буде нижча явка виборців. «Ймовірно, менш як 50 відсотків. А якщо люди боятимуться йти на дільниці, то може бути і 35-40. Це спотворить результат. Також матимемо багато зіпсованих бюлетенів. Людям буде важко звикнути до нових правил, що куди писати», – зазначає експерт.

Рік тому у «Слуг народу» були рекордні результати. Вони сформували під себе вертикаль виконавчої влади. Хотіли закріпити це на місцевих виборах. Однак, як прогнозує експерт, цього не станеться, і це буде результатом недопрацювань центральної влади.

(Позиція «Слуги народу» щодо цих заяв експерта невідома – ред.)

Головна цінність, яку українці здобули за 29 років незалежності, – це свобода, переконує в тижневику «Країна» публіцист, дисидент Мирослав Маринович. Він вважає, що сьогодні багато хто нею зловживає і втрачає почуття відповідальності.

«У наших табірних уявленнях про майбутнє здавалося, що будь-яка наступна влада буде розумніша й моральніша. Думали, в керівництві державою найперше оберігатимуть українські цінності. Комуністичні керівники того часу видавалися крайньою точкою інтелектуального падіння. Але тепер розумію, що дна немає», – наголошує публіцист.

Він зазначає, що люди звикли до свободи. Не знають, що її можна втратити. Тому має бути відповідальність, додає Маринович. Докладніше – в матеріалі «Ми звикли до свободи. Маємо навчитися відповідальності».