НАБУ отримало відео з Трухіним з місця аварії – Ситник

Детективи Національного антикорупційного бюро отримали відео з місця дорожньо-транспортної пригоди за участі народного депутата Олександра Трухіна. Про це заявив на брифінгу 10 лютого Артем Ситник.

Він сказав, що вранці після публікації матеріалу «Української правди» дізнався про реєстрацію кримінального провадження генеральною прокуроркою, підслідність у якому визначили за НАБУ. Ситник припустив, що ця визначена підслідність «багатьом не сподобалася».

«Відео ми отримали і розслідування триває, першочергові слідчі дії проведені, в тому числі й допити. Але, на відміну від, можливо, інших, ми зараз не будемо розказувати, хто, що, де сказав і що ми встановили», – зазначив голова НАБУ, не уточнивши, втім, про кого йдеться.

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Ситник вказав на великий суспільний інтерес до ДТП та до справи, яку розслідує НАБУ.

«Тому ми, з одного боку, будемо прагнути забезпечити максимально швидке розслідування, але без зайвих коментарів, щоб не створювати можливостей для спекуляцій», – додав він.

1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

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У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП, що сталося влітку 2021 року, і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата виключили з партії «Слуга народу» і хочуть виключити з однойменної фракції в парламенті. Сам Трухін заявив, що готовий скласти мандат, якщо змусить «команда і ситуація».