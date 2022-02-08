Депутат Кузьміних прийшов до суду з обрання йому запобіжного заходу, але засідання перенесли на 11 лютого

Депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Сергій Кузьміних у вівторок з’явився до суду з обрання йому запобіжного заходу, але засідання перенесли на 11 лютого.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, таке рішення Вищий антикорупційний суд ухвалив у вівторок.

Кузьміних прийшов до суду на засідання, призначене на 16:00. Захист Кузьміних заявив відвід секретареві суду, але суд відхилив його.Після цього Кузьміних повідомив, що не отримував клопотання про обрання запобіжного заходу і суддя вирішив надати йому час для ознайомлення.

Раніше сьогодні ВАКС надав можливість Кузьміних дістатися з Житомира до Києва, куди він поїхав за паспортом.

Напередодні на засіданні суддя Олег Ткаченко заявив, що особу Кузьміних можна встановити лише на підставі паспорта або паспорта в електронному вигляді у застосунку «Дія». Цього документа на судовому засідання Кузьміних не мав. Депутат повідомив, що його паспорт – у Житомирі, а телефон вилучили детективи НАБУ.

Через це суддя переніс засідання на 9:45 8 лютого. У коментарі журналістам Кузьміних сказав, що поїде до Житомира забирати паспорт.

Національне антикорупційне бюро 7 лютого повідомило про затримання народного депутата за підозрою в отриманні хабаря в сумі 558 тисяч гривень.

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Народний депутат Сергій Кузьміних заявив 4 лютого, що не переховується від слідства і не отримував повісток. Таким чином він прокоментував заяву НАБУ, оприлюднену раніше, про оголошення його в розшук.

Національне антикорупційне бюро України 28 січня заявило, що викрило чинного народного депутата на отриманні хабаря в 558 тисяч гривень. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. Через «депутатський імунітет» його не затримали.

Згодом у «Слузі народу» підтвердили, що йдеться про члена фракції Сергія Кузьміних.

31 січня 2022 року генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що склала та підписала повідомлення про підозру народному депутату, якого детективи НАБУ «викрили «на гарячому» під час одержання 558 тисяч гривень».

У «Слузі народу» заявили, що Сергій Кузьміних просив тимчасово виключити його зі складу фракції з можливістю повернення, якщо буде доведена його невинуватість.