«Мандат складати не збираюся» – засуджений за зґвалтування депутат Іванісов

Екс-«слуга народу», а нині позафракційний народний депутат Роман Іванісов не збирається складати мандат у зв'язку з приховуванням від виборців інформації про свою погашену судимість, а також у зв'язку з повідомленнями про поширення ним неправдивої інформації про свою вищу освіту. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

«Складати мандат не збираюся. А чому я його повинен складати? Я нікого в оману не вводив. Дивіться, приїдуть люди (ми чекаємо фахівців). Я фейки не коментую. Це все фейк», – наголошує Іванісов.

При цьому на запитання Радіо Свобода, чому він називає це фейком, Іванісов відповів: «Тому. Я ж вам кажу: приїдуть фахівці, яких я долучив, і ви все дізнаєтесь».

На зауваження Радіо Свобода, що він ще в листопаді минулого року обіцяв надати «вже скоро достовірні докази того, що це спланована інформаційна атака», Іванісов зазначив: «Всі докази ви побачите. Зараз висококваліфіковані спеціалісти відпрацюють і ви всі побачите. Ну я ж вам дати не називав (дати оприлюднення доказів у вищезгаданому дописі – ред.)».

Зрештою Іванісов так і не зміг назвати виш, де здобув вищу освіту, а також пояснити деталі справи зі зґвалтуванням.

«Це все замовна інформація. Ви все побачите, коли я оприлюдню всю інформацію. Я вам особисто повідомлю в першу чергу», – сказав депутат.

При цьому свою тривалу відсутність у парламенті (понад 1,5 місяці) Іванісов пояснив лікарняним, однак деталі надати відмовився, зазначивши: «Я дам офіційне інтерв'ю, але не зараз».

Інформація про те, що депутат-мажоритарник Роман Іванісов свого часу був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, з'явилась у ЗМІ наприкінці листопада.

Сам Іванісов тоді назвав це інформаційною атакою на нього, нібито пов'язаною з його антикорупційною діяльністю, та оприлюднив копію довідки про відсутність судимості.

20 листопада генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив, що Іванісов був засуджений, однак судимість, за його словами, була погашена, тому «вважається, що людина не судима».

Водночас ГПУ тоді оприлюднила спростування інформації від генпрокурора, зазначивши, що перевірка ще не завершена і про її результати буде повідомлено додатково.

21 листопада президент Зеленський, коментуючи скандал з Іванісовим зазначив, що керівництво держави готове до очищення влади від людей, які вчинили кримінальні правопорушення та додав, що «якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, я змушу цю людину скласти мандат».

Того ж дня у мережі оприлюднили вирок (згідно з ним, він був засуджений за статтями 117 і 118 Кримінального кодексу україни (1960 року) (групове зґвалтування та задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства) і указ за підписом президента Леоніда Кучми про помилування Іванісова.

27 листопада стало відомо, що Іванісов ще й поширював неправдиві відомості про свою вищу освіту. В офіційних відповідях журналістам Запорізький національний університет повідомив, що Іванісов серед студентів, які навчались у ньому, не значився, а Бердянський університет менеджменту і бізнесу наголосив, що його диплом Іванісов не отримував. Ані сам депутат, ані його представники тоді цю інформацію не коментували.

3 грудня Романа Іванісова офіційно виключили з фракції «Слуга народу», утім, того дня він був відсутній у Раді.

Загалом після скандалу Іванісов не з'являвся у парламенті понад 1,5 місяці. Вперше він повернувся до сесійної зали 14 січня, однак, уникаючи спілкування з журналістами, в кулуарах не з'являвся, користуючись спеціальним виходом, до якого ЗМІ не мають доступу.

Наразі Роман Іванісов не входить до складу будь-якої фракції.