ВАКС взяв під варту двох фігурантів «справи Трубіцина» із можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи двом фігурантам справи про ймовірну корупцію в Київраді, в якій днями затримали депутата від «Слуги народу» Владислава Трубіцина.

Як повідомила пресслужба ВАКС 11 лютого, одного з підозрюваних, якого підозрюють у співучасті з Трубіциним, взяли під варту з можливістю виходу під заставу в 2 мільйона 481 тисячу гривень.

Другого підозрюваного суд також заарештував, обравши йому заставу в обсязі 1 мільйон 488 600 гривень. Обох взяли під варту в залі суду.

Імен фігурантів справи пресслужба суду не уточнює. Запобіжні заходи триватимуть до 8 квітня 2022 року.

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Напередодні виконувач обов’язків Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук припустив, що запобіжний захід Трубіцину обиратимуть також 11 чи 12 лютого.

Напередодні в НАБУ повідомили, що його детективи за процесуального керівництва прокурорів САП викрили чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п’ятьох осіб на одержанні 1,26 мільйона гривень неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Партія «Слуга народу» того ж дня підтвердила, що йдеться про її депутата Київради Владислава Трубіцина. Політична сила повідомила, що скликає позачергову конференцію київського осередку «для розгляду партійних санкцій» щодо нього. Сам Трубіцин публічно справу не коментував.