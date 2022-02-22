Депутат Київради Трубіцин припинив членство в «Слузі народу» на час слідства – Шуляк

Депутат Київської міської ради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин припинив членство в партії на час слідства проти нього, йдеться в заяві голові партії Олени Шуляк. Її заяву поширила речниця парламентської фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук 22 лютого.

Згідно із коментарем Шуляк, вона отримала заяву Трубіцина сьогодні.

«На період проведення досудового слідства та винесення судового рішення по справі Трубіцин припиняє членство у партії. Згідно зі статутом нашої партії, всі члени мають право в будь-який час припинити своє членство в політсилі, навіть, не зазначаючи підстав. Тому ми «відпустили» Трубіцина», – заявила голова партії.

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У НАБУ 9 лютого повідомили, що його детективи за процесуального керівництва прокурорів САП викрили чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п’ятьох осіб на одержанні 1,26 мільйона гривень неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Партія «Слуга народу» того ж дня підтвердила, що йдеться про її депутата Київради Владислава Трубіцина. Політична сила повідомила, що скликає позачергову конференцію київського осередку «для розгляду партійних санкцій» щодо нього. Сам Трубіцин публічно справу не коментував.