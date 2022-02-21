Депутатів Трухіна та Кузьміних виключатимуть зі «Слуги народу» через підписні листи – речниця

Народним депутатам від «Слуги народу» роздадуть підписні листи для збору голосів за виключення зі складу Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних. Про це йдеться в заяві голови фракції Давида Арахамії, яку поширила речниця фракції Юлія Палійчук 21 лютого.

Про це вона заявила за підсумками засідання парламентської фракції «Слуга народу», що відбулося в понеділок.

«Народним депутатам від «Слуги Народу» будуть роздані підписні листи для збору голосів про виключення зі свого складу Олександра Трухіна і Сергія Кузьміних», – йдеться в заяві Арахамії.

Читайте також: Вигнання зі «Слуги народу» часто є формальністю, депутати готові «доплачувати» за це – експерт

За повідомленням Палійчук, аналогічна процедура використовувалася під час виключення з партії депутатів Людмили Буймістер та Артема Дмитрука.

1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін, зокрема, просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити.

Після оприлюднення відео народного депутата виключили з партії «Слуга народу» і хочуть виключити з однойменної фракції в парламенті. Сам Трухін заявив, що готовий скласти мандат, якщо змусить «команда і ситуація».

Читайте також: Вказівка Зеленського голосувати онлайн: «цифровізація» Ради чи інструмент для маніпуляцій?

Національне антикорупційне бюро 7 лютого повідомило про затримання народного депутата Сергія Кузьміних за підозрою в отриманні хабаря в сумі 558 тисяч гривень. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. Через «депутатський імунітет» його не затримали.

У «Слузі народу» заявили, що Сергій Кузьміних просив тимчасово виключити його зі складу фракції з можливістю повернення, якщо буде доведена його невинуватість.