У «Слузі народу» сьогодні розглянуть виключення з фракції Трухіна і Кузьміних – речниця

На засіданні фракції «Слуга народу» у понеділок депутати обговорять виключення Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних, повідомила у Telegram речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.

«Сьогодні о 19:00 відбудеться традиційне засідання фракції «Слуга народу», яке проходить на початку кожного пленарного тижня. Народні депутати обговорять пріоритетні законопроєкти порядку денного Верховної Ради, а також питання виключення з фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних», – повідомила Палійчук.

Вона додала, що засідання фракції проходитиме в режимі Zoom-конференції.

1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП, що сталося влітку 2021 року, і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата виключили з партії «Слуга народу» і хочуть виключити з однойменної фракції в парламенті. Сам Трухін заявив, що готовий скласти мандат, якщо змусить «команда і ситуація».

Національне антикорупційне бюро 7 лютого повідомило про затримання народного депутата Сергія Кузьміних за підозрою в отриманні хабаря в сумі 558 тисяч гривень. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. Через «депутатський імунітет» його не затримали.

У «Слузі народу» заявили, що Сергій Кузьміних просив тимчасово виключити його зі складу фракції з можливістю повернення, якщо буде доведена його невинуватість.