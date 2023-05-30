Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якого САП та НАБУ обвинувачують у хабарництві, 30 травня вдруге не з’явився на засідання у Вищому антикорупційному суді. Прокурори подали клопотання про оголошення Трубіцина в міжнародний розшук. Як повідомлялось раніше, Трубіцин більше двох тижнів тому виїхав за кордон і відтоді не повертався.

«На судове засідання не прибув обвинувачений Трубіцин Владислав Сергійович. Це вже друге засідання, на яке він не прибуває», – повідомив 30 травня суддя ВАКС Ігор Строгий, передає кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

Депутат пропустив попереднє засідання, яке було 16 травня. Прокурор САП Микола Карась пояснив, що Трубіцин не мав процесуального обов’язку не виїжджати за кордон, натомість, за його словами, він вже двічі порушив інший обов’язок – з’являтися на судові засідання.

За інформацією джерел «Схем» із доступом до даних перетину кордону, Владислав Трубіцин виїхав з України близько 19-ої години вечора 13 травня у напрямку Польщі через пункт пропуску «Рава-Руська» на власному автомобілі Mercedes S 600.

З проханням про коментар «Схеми» звернулися до Держприкордонслужби та очікують на відповідь.

Як повідомив прокурор у суді, станом на 10:00 ранку 30 травня, Трубіцин з-за кордону не повертався. САП подала клопотання про оголошення депутата у міжнародний розшук і вимагатиме стягнення застави в розмірі 9 мільйонів 886 тисяч гривень у дохід держави, а також обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також адвокати Трубіцина заявили під час судового засідання, що розривають з ним угоду. Причину повідомити відмовились, пославшись на адвокатську таємницю. Тепер депутату Київської міської ради мають призначити адвоката з Центру безоплатної правової допомоги.

Наступне засідання призначили на 5 червня.

Журналісти «Схем» намагалися отримати коментар про обставини виїзду за кордон у самого Трубіцина, але депутат на дзвінки та повідомлення не відповів.

Сам депутат у своєму дописі у фейсбук ще у лютому 2022-го року повідомляв, що «ніколи і ні від кого не отримував жодних хабарів і тим більше не затримувався на одержанні хабарів». Він додав, що вважає цю справу політичною.

11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням Трубіцина і ще п’ятьох осіб в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Наразі обвинувальний акт щодо депутата та інших осіб розглядається в Вищому антикорупційному суді.

Згідно з версією обвинувачення, у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств депутат організував корупційну схему для одержання від підприємців неправомірної вигоди за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі («купав»). Слідство документувало діяльність Трубіцина та інших співучасників майже рік.

На стадії підготовчих засідань адвокати як депутата, так і інших фігурантів, наполягали на поверненні обвинувального акту, а також заявляли відвід прокурору та суддям. Крім того, частина з захисників не з’являлася у суді.

Серед основних доказів сторони обвинувачення – записи розмов Трубіцина і його найближчого оточення, а також його перемовини з бізнесменом, який і звернувся до НАБУ.

«Над пересувною торгівлею сезонною подумайте... Ось ці купави... Цих можемо штук п’ятдесят-сімдесят розіграти і взяти під себе», – такі розмови Трубіцина разом з моментом передачі ймовірного хабаря рік тому опублікували в НАБУ.

На записах та в матеріалах справи також згадується прізвище заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

«Курує всі питання Татаров, бо він (Трубіцин – ред.) раз на тиждень до нього типу їздить на повний звіт…», – говорив на записах помічник депутата, який також є обвинуваченим у справі.

Татаров це не коментував.

У лютому 2022 року голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у своїй заяві повідомила, що Владислав Трубіцин на час слідства припиняє членство у політсилі. У травні 2023 року його виключили з фракції «Слуга народу» у Київраді.