У ГУР підтвердили, що клопотали про виїзд обвинуваченого депутата Трубіцина за кордон. Кажуть – «на прохання іншої структури»

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували інформацію «Схем» (проєкт Радіо Свобода) про те, що депутат Київради Владислав Трубіцин, який наразі є обвинуваченим у справі про хабарництво і вже двічі не з’являвся на засідання Вищого антикорупційного суду, зміг виїхати за кордон у травні завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова. У ГУР підтвердили, що відомство надавало Трубіцину такий лист про сприяння щодо виїзду з країни, при цьому стверджують, що зробили це на прохання іншої структури, відмовившись її назвати.

«Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше», – зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

Як раніше стало відомо «Схемам», депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якого САП та НАБУ обвинувачують у хабарництві, 13 травня 2023 року виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника Головного управління розвідки.

За даними джерел журналістів із доступом до даних про перетин кордону, депутат залишив Україну через пункт пропуску «Рава-Руська» ввечері 13 травня на власному автомобілі Mercedes S 600 – за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядається справа, в якій Трубіцин проходить обвинуваченим в отриманні неправомірної вигоди. Відтоді депутат не повернувся, через що прокурор САП ініціював його оголошення в міжнародний розшук.

За даними джерел «Схем» в декількох органах, обізнаних з обставинами виїзду Трубіцина, для перетину кордону він скористався листом на бланку Головного управління розвідки Міноборони за підписом начальника управління Кирила Буданова. Лист датований 27 січня 2023 року.

«Схеми» мали змогу ознайомитись зі змістом цього листа. У ньому очільник ГУР звернувся до керівника Державної прикордонної служби із проханням посприяти «безперешкодному перетину кордону» для виїзду у закордонне відрядження з 28 січня до 25 травня 2023 року п’ятьом особам. Серед них – Владислав Трубіцин. В листі також вказується марка та номер його автомобіля Mercedes S 600, на якому він зрештою і перетнув кордон.

Також «Схемам» вдалось встановити, що Владислав Трубіцин протягом 2022-2023 років, вже маючи статус підозрюваного у кримінальному правопорушенні, неодноразово виїжджав за кордон на підставі клопотань від Головного управління розвідки Міноборони – зокрема, 13 листопада 2022 року та 22 січня 2023 року. Це відображено у базі про перетин державного кордону України, повідомляють джерела «Схем» із доступом до цієї бази.

Як повідомлялось раніше, Трубіцин виїхавши за кордон 13 травня 2023 року, з того часу не повертався. 30 травня депутат вдруге не з’явився на засідання у Вищому антикорупційному суді.

Журналісти «Схем» намагалися отримати коментар про обставини виїзду за кордон у самого Трубіцина, але депутат на дзвінки та повідомлення не відповідає.

У своєму дописі у фейсбуці ще у лютому 2022 року Трубіцин повідомляв, що «ніколи і ні від кого не отримував жодних хабарів і тим більше не затримувався на одержанні хабарів». Він додав, що вважає цю справу політичною.

11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням Трубіцина і ще п’ятьох осіб в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Серед основних доказів сторони обвинувачення – записи розмов Трубіцина і його найближчого оточення, а також його перемовини з бізнесменом, який і звернувся до НАБУ.

«Над пересувною торгівлею сезонною подумайте... Ось ці купави... Цих можемо штук п’ятдесят-сімдесят розіграти і взяти під себе», – такі розмови Трубіцина разом з моментом передачі ймовірного хабаря рік тому опублікували в НАБУ.

На записах та в матеріалах справи також згадується прізвище заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

«Курує всі питання Татаров, бо він (Трубіцин – ред.) раз на тиждень до нього типу їздить на повний звіт…», – говорив на записах помічник депутата, який також є обвинуваченим у справі.

Татаров це не коментував. Радіо Свобода додатково звернулось до нього з проханням про коментар та оприлюднить його позицію, щойно редакція її отримає.

У травні 2023 року його виключили з фракції «Слуга народу» у Київраді.