Російські добровольці заявили про новий рейд до Росії. У Шебекіно тривають обстріли

Зранку 1 червня надходять суперечливі повідомлення про обстріли і бої в Бєлгородській області, що межує з Україною, передає російська служба Радіо Свобода.

Низка телеграм-каналів, у тому числі прокремлівських, рано вранці написали про танкову атаку, що нібито мала місце, на контрольно-пропускний пункт біля міста Шебекіно, яке в останні дні зазнає обстрілів.

Бійці «Російського добровольчого корпусу», що воює на боці України, які днями взяли на себе відповідальність за рейд на територію Грайворонського району області, опублікували відео, в якому повідомили про другу фазу наступу на територію Росії.

«Бійці РДК знову ведуть бої на території РФ. Зовсім скоро з’явиться околиця Шебекіно», – сказав один із них. Де знято відео – неясно.

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РДК також заявив, що обстріляв із установок залпового вогню «Град» будівлю Міністерства внутрішніх справ у Шебекіному. Перевірити це твердження – як і інші твердження сторін за умов активних бойових дій – оперативно неможливо.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков стверджує, що українських військових на території області зараз немає, але продовжуються обстріли, в яких російська влада звинувачує Україну. Бійці РДК на відео стверджують, що обстріл веде сама російська армія.

Гладков при цьому побічно підтверджує бойові зіткнення – за його словами, «на місці» перебувають армія, прикордонники, ФСБ та Росгвардія.

Бєлгородський оперативний штаб, повідомляє державне агентство ТАСС, також заявив, що «ніякого прориву ЗСУ немає», проте в районі Шебекіно «складна обстановка, тривають обстріли, чути звуки бою».

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За словами Гладкова, за ніч у місті вісім постраждалих, планується часткова евакуація населення – 200 осіб поїдуть до Пензи, 600 – до Калуги та Ярославля. Ще двоє людей, за його словами, постраждали внаслідок обстрілу в Новопетрівці.

Губернатор заявив, що доповів президенту Володимиру Путіну про ситуацію на кордоні. Також, за його словами, для школярів Шебекінського району скасували випускні іспити.

Військові та влада України наразі не коментувала повідомлення про обстріли та можливі бої на території Росії. У разі попередніх рейдів РДК через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого відношення, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.