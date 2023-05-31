У Росії можуть дозволити контрактну службу особам із судимістю

У Росії до нижньої палати парламенту, Державної думи, внесений законопроєкт, який допускає військову службу за контрактом для громадян із судимістю. Також документ пропонує дозволити контрактну службу тим, хто за станом здоровʼя визнаний обмежено придатним. У разі ухвалення законопроєкт дозволить вербування увʼязнених за контрактом, зараз воно офіційно заборонене, пише російська служба Радіо Свобода.

Автори ініціативи зазначили, що «в період проведення спеціальної військової операції виявлено значну кількість громадян, які бажають вступити на військову службу за контрактом, з-поміж тих, з ким контракт не може бути укладений».

Законопроєкт пропонує внести поправки до чинних законів «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» та «Про військовий обовʼязок та військову службу», а також до Кримінально-виконавчого кодексу. Якщо раніше увʼязнені не були зобовʼязані перебувати на військовому обліку, тепер такий обовʼязок може виникнути. Завербованих увʼязнених та інших судимих громадян у разі ухвалення поправок звільнятимуть від покарання або гаситимуть їм судимість за заявою військового командування або їхньою особистою заявою.

Крім того, у законопроєкті пропонується в період мобілізації чи воєнних дій залучати до контрактної служби громадян, визнаних обмежено придатними за станом здоровʼя – за винятком захворювань зі списку, який має скласти міністерство оборони.

У жовтні 2022 року Держдума дозволила мобілізацію громадян, раніше судимих за тяжкими кримінальними статтями, включно зі вбивствами, пограбуваннями та торгівлею наркотиками. Заборона на мобілізацію зараз стосується лише засуджених за сексуальні злочини проти неповнолітніх, а також за державну зраду, тероризм та екстремізм.