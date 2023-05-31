Губернатор Гладков оголосив про план евакуації з прифронтового регіону Росії

Влада Бєлгородської області Росії, на території якої відбуваються транскордонні обстріли, оголосила про плани евакуації жінок і дітей. За повідомленням губернатора регіону Вʼячеслава Гладкова, 31 травня близько 300 дітей уже були евакуйовані до Воронезької області.

Гладков додав, що в четвер до Пензи будуть евакуйовані 200 осіб, у тому числі мами з маленькими дітьми.

У суботу 300 дітей відправлять з Грайворонського району до Ярославля, ще 300 з Шебекінського району – до Калуги.

Гладков також повідомив, що спілкувався з губернаторами Липецької і Томської областей, які погодилися взяти по 200 евакуйованих – ідеться про родини з маленькими дітьми.

У Бєлгородській області Росії зростає число транскордонних обстрілів в обох напрямках. Обстріли Харкова і області з території сусіднього російського регіону розпочалися одразу після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

У травні на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області з території України увійшли люди, які називають себе представниками «Російського добровольчого корпусу» та Легіону «Свобода Росії» – російськими громадянами, опозиційно налаштованими до режиму президентап РФ Володимира Путіна.