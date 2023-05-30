Губернатор Гладков заявив про жертви в пункті тимчасового розміщення в Бєлгородській області

У пункті тимчасового розміщення в Бєлгородській області Росії внаслідок обстрілу є загиблі і поранені, повідомив увечері 30 травня в телеграм-каналі губернатор регіону Вʼячеслав Гладков.

За його словами, в центрі розміщувалися переселенці з сільських населених пунктів Шебекинського району. В обстрілі російський чиновник звинуватив українських військових, не навівши доказів.

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, загинув один чоловік, ще двоє людей зазнали поранень.

У Бєлгородській області Росії зростає число транскордонних обстрілів в обох напрямках. Обстріли Харкова і області з території сусіднього російського регіону розпочалися одразу після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Раніше цього місяця на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області з території України увійшли люди, які називають себе представниками «Російського добровольчого корпусу» та Легіону «Свобода Росії» – російськими громадянами, опозиційно налаштованими до режиму президентап РФ Володимира Путіна.