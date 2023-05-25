Російські добровольці проходили перевірку в Україні – ГУР

Українські спецслужби перевіряють іноземних добровольців, які виявляють бажання воювати на боці України – про це в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Таким чином він прокоментував слова представників «Російського добровольчого корпусу» журналісту Радіо Свобода, які стверджували, що пройшли безпекові перевірки в Україні.

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Як уточнив Черняк, на початку повномасштабної війни бажання воювати за Україну виявляли сотні іноземців.

«Ви розумієте, російські спецслужби теж діють професійно. І в нас було дуже багато випадків, коли під виглядом того, що «я – доброволець, я хочу захищати Україну», до нас намагалися якось направити російських агентів», – сказав він.

За словами Черняка, подібні спроби виявляли, і таких людей передавали у «відповідні правоохоронні органи».

«Повертаючись до «Російського добровольчого корпусу» – так, ті люди, з якими ми спілкуємося, вони проходили певні етапи перевірки. Це таємна інформація. Але повірте, що наша внутрішня безпека, вона працює, вона працює дуже чітко і професійно», – запевнив він.

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Черняк підтвердив, що ГУР спілкується з представниками «Російського добровольчого корпусу». Водночас він наголосив, що це угруповання, як і легіон «Свобода Росії», діяв у Бєлгородській області за принципом автономності і не має стосунку до української розвідки.

Щонайменше кілька десятків бійців, які декларували свою належність до РДК та Легіону «Свобода Росії», 22 травня увійшли на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області Росії. Вони захопили російський прикордонний пункт і перебували в кількох населених пунктах міського округу. Російська влада понад добу не контролювала частину території округу, в Бєлгородській області був оголошений режим контртерористичної операції.