ГУР: російська пропаганда «зламалася» після подій у Бєлгородській області РФ

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляють, що в Бєлгородській області РФ спостерігається «паніки, хаосу і невизначеності», а російська пропаганда «зламалася» після подій в цьому регіоні.



«Розвідці все відомо, що відбувається на Білгородщині. Наразі з боку окупаційної влади спостерігається продовження паніки, хаосу і невизначеності. Якщо перефразовувати гауляйтера Білгородщини, ситуація під контролем, але з будинків краще не виходити. З цікавих моментів – насправді до повстанців прекрасно ставиться місцеве населення – сприйняття їхніх посилів, ключових повідомлень…Зараз ми побачили найбільш активні (не перші) дії РДК, легіона, інших росіян, які безмовно можуть мати наслідком ланцюгову реакцію і на іншій території з залученням більшої кількості людей», – сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Читайте також: NYT повідомила про «незначні втрати» підрозділів, які діяли в Бєлгородській області

Представник української розвідки також не підтвердив заяви російської сторони про втрати підрозділів, які діяли в Бєлгородській області.

«Ця інформація не підтверджується. Це нашвидкуруч зліплені пропагандистські фейки, не більше. Там було багато смішних речей. І генерал, який особисто керував звільненням вулиці. Насправді російська пропаганда і гебельс ТВ зламалися після подій на Білогородщині. До цього часу деякі ключові повідомлення не може пояснити навіть для внутрішньої аудиторії. Весь світ побачив, що на Росії розгортається справжнє внутрішньоросійське протистояння між вільними людьми і злочинним режимом», – звернув увагу представник ГУР.

Читайте також: Реакція Росії на події в Бєлгородській області «виглядає вкрай непропорційною» – ISW

22 травня влада Бєлгородської області заявила, що до прикордонного Грайворонського міського округу увійшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». У селах Глотове, Козинка та Гора-Поділ, як повідомлялося, відбулися бої. У регіоні близько доби діяв режим контртерористичної операції.

Наступного дня міністерство оборони РФ повідомило, що підрозділи, які вторглися, «були розгромлені» і «відкинуті» на територію України. Відомство також заявило, що в результаті боїв було вбито понад 70 «українських терористів», але жодного підтвердження цих даних не надало.

В Україні причетність до нападу заперечили. У Держдепартаменті CША, коментуючи ситуацію у Бєлгородській області, заявили, що «чітко дали зрозуміти українцям», що «не заохочують» удари по цілях всередині Росії, проте Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити військові операції. Відповідальність за вторгнення взяли на себе легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» (РДК) – формування, які переважно складаються з росіян і воюють на боці України. Вони метою операції назвали «створення демілітаризованої зони між Росією та Україною», а також «демонстрацію» росіянам «успішної боротьби з путінським режимом».

Читайте також: Обманний маневр чи ініціатива російських добровольців: реакції зі США на події у Бєлгородській області Росії

23 травня в РДК також стверджували, що бої в Бєлгородській області тривають. Лідер формування Денис Нікітін, за словами кореспондента Financial Times у Києві Крістофера Міллера, втрати заперечував.